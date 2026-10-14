El comisario de Defensa de la UE plantea un Consejo de Seguridad tipo ONU para agilizar decisiones militares en Europa

El comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, participa en la Conferencia de la UE sobre Acceso al Espacio. Biblioteca Solvay, Bruselas - COMISIÓN EUROPEA

BRUSELAS, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, ha planteado este miércoles la creación de un Consejo Europeo de Seguridad inspirado en el de Naciones Unidas, con miembros permanentes y rotatorios, para agilizar la toma de decisiones en materia de defensa y reforzar la capacidad de respuesta del continente ante las amenazas a su seguridad.

Así lo ha afirmado durante su intervención en la quinta edición del 'Forum on the Future of the EU', organizado por Equipo Europa en Bruselas, en la que ha propuesto que España, Francia, Alemania, Italia, Polonia, y eventualmente Reino Unido o Ucrania, tengan un asiento permanente en este organismo, mientras que el resto de países participarían de forma rotatoria para garantizar una representación más amplia de Europa.

"Así habría de verdad una plataforma que permita tomar decisiones rápidas sobre las cuestiones más importantes (...) Veo la necesidad de entender que las instituciones y los mecanismos de decisión que hemos creado hasta ahora ya no sirven (para lo que viene). Tenemos que encontrar otra arquitectura", ha indicado el comisario durante su intervención.

La propuesta, ha confesado Kubilius, ya la pusieron sobre la mesa hace años el presidente francés, Emmanuel Macron, y la entonces canciller alemana, Angela Merkel, para establecer un órgano reducido, similar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que reúna a las principales potencias europeas junto a otros países que participarían de forma rotatoria, no necesitando a los Veintisiete de la UE para la toma de decisiones.

Kubilius ha respaldado así la idea propuesta en septiembre por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien anunció su intención de impulsar un Consejo Europeo de Seguridad que reúna a los líderes europeos con socios como Reino Unido, Canadá, Noruega o Ucrania para coordinar las respuestas a las amenazas contra el continente, aunque sin concretar entonces su composición ni los mecanismos de toma de decisiones.

"Yo lo llamo Unión Europea de Defensa, pero se llame como se llame (...) en mi opinión quizá necesitaríamos un nuevo tratado intergubernamental", ha añadido, explicando que su propuesta contempla una estructura de dos niveles, con una suerte de asamblea general en la que estarían representados todos los países participantes y un consejo más reducido, integrado por miembros permanentes y rotatorios, cuyas decisiones podrían requerir en determinados casos la aprobación del órgano más amplio.

RECLAMA MÁS LIDERAZGO DE LAS GRANDES POTENCIAS

Preguntado sobre si la creación de un Consejo Europeo de Seguridad con miembros permanentes podría discriminar a los Estados de menor tamaño, especialmente a los países bálticos por su proximidad a Rusia, Kubilius ha rechazado esta tesis y ha defendido que una mayor capacidad de decisión colectiva reforzaría también la seguridad de estos países.

"No me preocupa que los países más grandes asuman responsabilidades específicas en la defensa colectiva europea. Me preocupa que no estén ejerciendo ese liderazgo", ha afirmado el comisario, originario de un país pequeño como Lituania. Por ello, ha advertido de que Europa necesita una dirección política capaz de tomar decisiones conjuntas y superar la fragmentación de sus políticas de defensa.

Por último, Kubilius ha ilustrado la fragmentación de la defensa europea con una comparación con Estados Unidos, al preguntarse qué ocurriría si Washington decidiera renunciar a su Ejército federal y sustituirlo por 50 ejércitos estatales, cada uno con sus propias políticas y presupuestos de defensa.

"¿Estados Unidos sería más fuerte o más débil en defensa? Mi respuesta es muy clara: más débil", ha señalado, para defender que Europa debe avanzar hacia una mayor integración militar y una dirección política común que permita superar la fragmentación de sus capacidades de defensa.