Rutte defiende que la OTAN responde a los ataques híbridos de Rusia "aunque no siempre sea visible"

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte - NATO

BRUSELAS, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha asegurado este miércoles que la Alianza Atlántica dispone de todos los mecanismos necesarios para responder a los ataques híbridos de Rusia contra los países aliados, aunque ha advertido de que sus acciones "no siempre serán visibles" ni se harán públicas, al tiempo que ha defendido que estas operaciones de Moscú en Europa son una muestra de "debilidad".

"Nos hemos entrenado y preparado para esto. Tenemos todas las opciones de respuesta que necesitamos. No siempre las verán, no siempre serán públicas y no siempre responderemos con la misma moneda. A veces serán simétricas y otras asimétricas", ha afirmado durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Estonia, Kristen Michal, celebrada este miércoles en Tallin.

Rutte ha respondido así al ser preguntado por el aumento de los ataques híbridos atribuidos a Rusia en territorio europeo y por la percepción de ausencia de una respuesta visible de la OTAN, sobre todo tras el incremento de la presencia de drones en el mar Negro con agresiones a buques, o en los países del Báltico con la entrada de este mismo tipo de aeronaves en su espacio aéreo.

Como ejemplo de las medidas adoptadas por la Alianza, el dirigente neerlandés ha recordado el lanzamiento de la operación 'Baltic Sentry' (Centinela Báltico) en enero de 2025, destinada a reforzar la vigilancia y protección de las infraestructuras submarinas críticas en el mar Báltico tras varios incidentes relacionados con daños en cables de telecomunicaciones.

"Aquella fue una respuesta visible, pero no siempre será así", ha insistido Rutte, quien ha subrayado que a Rusia "le encantaría que nos pasáramos todo el día hablando de ello, que nos dejáramos intimidar y que celebráramos ruedas de prensa constantemente". "No vamos a hacerlo. Responderemos donde sea necesario, aunque no siempre sea visible", ha añadido.

RUTTE DESCARTA UN ATAQUE RUSO INMINENTE CONTRA LA OTAN

Por otra parte, el secretario general de la OTAN ha descartado que exista actualmente una amenaza militar inminente de Rusia contra territorio aliado, aunque ha asegurado que la organización está preparada para responder ante cualquier eventual agresión de Moscú.

"No creemos que sea así y no vemos ninguna amenaza inminente contra el territorio de la OTAN. Y si detectáramos una concentración de fuerzas militares, reaccionaríamos", ha explicado, al ser preguntado por la posibilidad de que Rusia emprenda una ofensiva contra alguno de los Estados miembros.

En este contexto, ha respaldado las recientes declaraciones del comandante supremo aliado en Europa, el general estadounidense Alexus Grynkewich, quien expuso esta semana en Varsovia (Polonia) su "teoría de la victoria", concretamente la estrategia defensiva de la Alianza ante un eventual ataque enemigo.

"Defenderemos cada centímetro del territorio aliado, independientemente de que haya personas viviendo allí o no, de que esté cerca de París, Tallin, Washington u Ottawa", ha respaldado Rutte a Grynkewich, asegurando que la OTAN cuenta con los planes militares y las fuerzas desplegadas necesarias para garantizar su defensa.

"Si los rusos son lo suficientemente estúpidos como para atacar, ya verán lo que haremos entonces. No voy a entrar en detalles, pero pueden estar seguros de que nos defenderemos", ha advertido, antes de insistir en que la OTAN es una organización exclusivamente defensiva que "nunca" lanzará una ofensiva contra otro país.

RESPALDA A TRUMP SOBRE EL INTERCAMBIO DE INTELIGENCIA CON UCRANIA

En otro orden de cosas, Rutte ha respaldado la versión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que Washington mantiene el intercambio de información de Inteligencia con Ucrania, en medio de las diferencias entre ambos países por los ataques ucranianos contra infraestructuras energéticas rusas.

Preguntado por la continuidad de la cooperación estadounidense con Kiev, el secretario general de la OTAN ha evitado entrar en detalles sobre las posibles restricciones, remitiéndose a las declaraciones realizadas la víspera por el mandatario norteamericano a los medios de comunicación antes de abandonar la Casa Blanca.

"Creo que el presidente fue muy claro ayer, cuando tuvo un breve encuentro con los medios de comunicación al salir de la Casa Blanca para un acto de campaña, al afirmar que el intercambio de información de Inteligencia no se ha interrumpido", ha señalado.

Sus palabras llegan después de que hayan trascendido informaciones sobre las presiones de la Administración Trump para que Ucrania ponga fin a sus ataques contra instalaciones petroleras rusas, incluida la posibilidad de suspender el suministro de armamento estadounidense a través del mecanismo PURL, la iniciativa de la Alianza para que países europeos adquieran armamento estadounidense para la defensa militar de Ucrania.