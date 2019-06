La Comisión Europea concluye que el primer ministro checo incurre en conflicto de intereses

Publicado 31/05/2019 12:46:32 CET

PRAGA, 31 May. (Reuters/EP) -

La Comisión Europea ha determinado que el primer ministro checo, Andrej Babis, incurrió en un conflicto de intereses por las ramificaciones de su imperio empresarial, según un informe adelantado este viernes por un periódico local y que, de ser confirmado, podría derivar en la pérdida de fondos europeos para República Checa.

El principal foco de disputa gira en torno a Agrofert, un conglomerado de 250 empresas que Babis transfirió en 2017 a un fondo fiduciario. La firma recibe cada año decenas de millones de euros de fondos europeos, la mayoría de ellos ayudas agrarias que no estarían afectadas por las investigaciones en curso.

La UE ya ha cesado los pagos para reintegrar la inversión nacional destinada a proyectos de las empresas de Agrofert, lo que según el Ministerio de Finanzas equivaldría a 161 millones de coronas (6,2 millones de euros). Babis ha negado cualquier irregularidad, aunque sobre él también pesa una investigación penal por el presunto fraude de 2 millones de euros en subsidios hace una década.

La Comisión Europea ha analizado la implicación empresarial del primer ministro y ha concluido que sí hay un conflicto de intereses, lo que podría suponer el bloqueo de una cantidad indeterminada de fondos para proyectos financiados desde principios de 2018, según informa el portal del periódico 'Hospodarske noviny'.

Tanto el Ministerio de Finanzas checo como el propio Babis han confirmado la recepción de este informe, aunque por el momento prefieren no pronunciarse. "Solo es una propuesta preliminar que será analizada en detalle", ha alegado el primer ministro en un mensaje a la agencia Reuters.

Una vez que el Gobierno checo plantee su respuesta, la Comisión enviará un "informe final", si bien Babis confía en que República Checa no tendrá que devolver ningún fondo. "No hay motivos para eso porque no he violado la normativa ni checa ni europea en materia de conflictos de intereses", ha esgrimido.