La Comisión Europea ve contradicciones entre los nuevos aranceles de Trump y el acuerdo comercial UE-EEUU

La Comisión Europea ha pedido a Estados Unidos que comunique con "total claridad" sus próximos pasos a seguir después de que el presidente Donald Trump anunciara este sábado un arancel global de 15% en represalia después de que el Tribunal Supremo del país tumbara un día el sustento legal de sus gravámenes originales.

El alto tribunal invalidó el efecto de los aranceles iniciales de Trump, ordenados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), pero el presidente estadounidense ha proclamado estos nuevos gravámenes bajo otro instrumento como es la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que capacita al mandatario para imponer aranceles máximos del 15% por un periodo inicial de 150 días. Pasado ese tiempo, sin embargo, los aranceles solo podrán ser prorrogados con el consentimiento del Congreso de EEUU.

Después de que el presidente de la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo (INTA), Bernd Lange, planteara abiertamente la posibilidad de suspender la tramitación del acuerdo comercial UE-EEUU pactado en agosto pasado en Turnberry (Escocia), esgrimiendo que la situación es un "puro caos" y que "nadie entiende a estas alturas" lo que está ocurriendo, ahora es la Comisión Europea la que pide explicaciones y expresa serias dudas sobre la compatibilidad de los nuevos aranceles.

"La situación actual no propicia un comercio y una inversión transatlánticos 'justos, equilibrados y mutuamente beneficiosos', tal como acordaron ambas partes y se detalla en la Declaración Conjunta UE-EEUU de agosto de 2025", señala la Comisión en un comunicado publicado este domingo.

"Un trato es un trato", añade la Comisión Europea. "Como principal socio comercial de Estados Unidos, la UE espera que este país cumpla los compromisos establecidos en la Declaración Conjunta, al igual que la UE mantiene los suyos", ha manifestado sobre unos aranceles que "cuando se aplican de forma impredecible, los aranceles son inherentemente disruptivos, socavan la confianza y la estabilidad en los mercados globales y generan mayor incertidumbre en las cadenas de suministro internacionales".

Este pasado sábado, después de que Trump anunciara los gravámenes del 15%, el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, comenzó una ronda de conversaciones con el secretario de Comercio de EEUU, Howard Lutnick y el representante comercial de EEUU, Jamieson Greer, para recabar más información sobre la decisión del presidente Trump, ha confirmado la Comisión sin dar más detalles.

"La prioridad de la UE", en cualquier caso, añade la Comisión para terminar su comunicado, "es preservar un entorno comercial transatlántico estable y predecible, actuando al mismo tiempo como punto de apoyo global para el comercio basado en normas".