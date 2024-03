Una comisión de investigación de Israel responsabiliza a Netanyahu de la estampida en 2021 en el monte Merón

El jefe de la Policía, también señalado, asume su responsabilidad y pone su cargo a disposición del Gobierno



MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una comisión de investigación de Israel ha determinado que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, tuvo responsabilidad en la muerte de 45 personas a causa de una estampida registrada en 2021 en el monte Merón durante un acto por la festividad de Lag Baomer.

Las conclusiones, presentadas tras más de dos años de trabajos, apuntan además a la responsabilidad del presidente del Parlamento, Amir Ohana --quien entonces era ministro de Seguridad Pública--, y el jefe de la Policía Kobi Shabtai, quien ya se ha mostrado dispuesto a dimitir.

El suceso, que se saldó además con cerca de 150 heridos, supuso el incidente más mortífero en tiempos de paz en Israel, lo que llevó a las autoridades a anunciar la apertura de una "auditoría especial" para intentar establecer responsabilidades y analizar cómo pudo haberse evitado.

La comisión ha subrayado que no propondrá que se sancione al primer ministro, si bien ha hecho hincapié en que "hay una base razonable para concluir que Netanyahu sabía que el lugar de la tumba de Rashbi fue gestionado de forma inadecuada durante años y que podría haber un peligro para la gente que visitara el lugar", en referencia a la tumba del rabino Shimor Bar Yojai.

"Incluso si, en nombre de la cautela, asumimos que Netanyahu no tenía un conocimiento concreto sobre el asunto, debió haber tenido conocimiento del mismo después de que fuera trasladado a su oficina en muchas ocasiones", indica el informe de la comisión, encabezado por la antigua jueza Dvora Berliner.

En este sentido, ha abundado en que 'Bibi' es el responsable último de la situación en el lugar y ha lamentado que no se aprendieran lecciones de las investigaciones tras el incendio en el bosque de Carmel, que se saldó con 44 muertos.

"Netanyahu no actuó como se esperaba de un primer ministro para corregir la situación (en Meron), a pesar de que el hecho fue el foco de informes serios por parte del controlador estatal, implicó a numerosos ministerios y fue trasladado a la mesa del Gobierno en múltiples ocasiones a lo largo de los años", ha reseñado.

Por otra parte, ha recomendado que Ohana no ocupe en el futuro el puesto que tenía entonces --ahora renombrado como Ministerio de Seguridad Nacional--, antes de indicar que en circunstancias normales recomendaría el cese de Shabtai, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

Tras ello, la Policía israelí ha publicado en su cuenta en la red social X que Shabtai "apoyó desde el inicio la creación de una comisión de investigación estatal y respeta los resultados de su trabajo". "Shabtai dejará su cargo, tras 40 años de servicio, tan pronto como el Gobierno lo decida", ha señalado.

De esta forma, ha reconocido que el informe halló "deficiencias" en el trabajo de la Policía durante los preparativos del acto. "Shabtai, como siempre ha hecho en todos sus cargos, asume toda la responsabilidad. Pidió que se ponga fin a su mandato a principios de año, pero aceptó la petición del Gobierno de seguir en el cargo a causa de la guerra", ha zanjado.

Por su parte, el líder opositor Yair Lapid, del partido Yesh Atid, ha destacado que "si Netanyahu fuera un ciudadano ordinario, sería juzgado por causar muertes por negligencia e iría a prisión", antes de agregar que si 'Bibi' sigue en el cargo "el siguiente desastre es sólo cuestión de tiempo".

"El informe publicado hoy demuestra que el desastre pudo ser evitado", ha lamentado, antes de subrayar que el documento "habla de negligencia criminal, arrogancia y desconexión". "Apunta a una total irresponsabilidad", ha denunciado, antes de pedir a Netanyahu que abandone el cargo "por respeto a las víctimas del monte Merón" y "para evitar el próximo desastre".

El monte Merón, donde se encuentra la tumba del rabino Shimon Bar Yojai, quien vivió en el siglo II, es visitada de forma tradicional por miles de judíos ultraortodoxos con motivo del aniversario de su fallecimiento durante la festividad de Lag Baomer.

Entre las víctimas mortales de la tragedia de 2021 figuran una docena de niños y adolescentes y al menos diez ciudadanos extranjeros, entre los que figuran seis estadounidenses, dos canadienses, un británico y un argentino, según indicaron las autoridades tras el suceso.