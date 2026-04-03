La Comisión de Planificación de Washington da luz verde al proyecto del salón de baile de la Casa Blanca

Archivo - Vista de la Casa Blanca, en Washington DC, en una imagen de archivo - Lukas Coch/AAP/dpa - Archivo

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de Planificación de Washington ha aprobado este jueves el proyecto del salón de baile de la Casa Blanca, impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dos días después de que un juez ordenara su paralización temporal al calor de una demanda interpuesta por el Fondo Nacional para la Prevención Histórica en aras de detener su construcción.

"Me gustaría dar las gracias a los esforzados miembros y al personal de la Comisión Nacional de Planificación de la Capital, que acaban de votar por abrumadora mayoría, 8 a 1, a favor de aprobar el magnífico salón de baile de la Casa Blanca que se está construyendo en este lugar sagrado", ha anunciado el mandatario estadounidense en un mensaje publicado en su red social.

A renglón seguido, asegurando que "durante más de 150 años los presidentes (estadounidenses) han soñado con tener un salón de baile en la Casa Blanca para acoger a la gente en grandes fiestas, visitas de Estado e incluso, en la actualidad, en las investiduras", Trump ha avanzado que cuando la obra esté terminada el espacio se constituirá como "el salón de baile más grande y bello de su clase en todo el mundo".

"Es un honor para mí ser el primer presidente en poner finalmente en marcha este proyecto tan necesario, que se está llevando a cabo a tiempo y por debajo del presupuesto", ha agregado el inquilino de la Casa Blanca con relación a esta obra valorada en más de 300 millones de dólares (más de 250 millones de euros).

La orden de paralización fue emitida por el juez federal Richard Leon, después de que el Fondo Nacional para la Preservación Histórica, la más importante organización estadounidense dedicada a la conservación de patrimonio, presentara el pasado diciembre una demanda contra Trump para impedir que complete la construcción de su gran salón de baile y actos en el ala este de la Casa Blanca, ahora derruida para dar paso a una obra que altera significativamente la estructura de la residencia presidencial.