Condenado a 15 años de cárcel en EEUU un hombre por un plan para asesinar a la activista iraní Masih Alinejad

Archivo - La periodista y opositora iraní Masih Alinejad durante un acto en Londres en mayo de 2023 (archivo) - Europa Press/Contacto/James Whatling - Archivo

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Estados Unidos ha condenado a 15 años de cárcel a un hombre por ser parte de un plan para asesinar a la disidente iraní Masih Alinejad, muy crítica con las autoridades del país asiático y residente en Estados Unidos, según ha anunciado el Departamento de Justicia estadounidense.

Así, ha especificado en un comunicado que el hombre, identificado como Carlisle Rivera, alias 'Pop', ha sido sentenciado por "participar en un complot para un asesinato por encargo dirigido por el Gobierno de Irán contra Masih Alinejad, periodista, autora y activista de los Derechos Humanos".

"Rivera se declaró previamente culpable de un cargo por conspiración para cometer un asesinato por encargo y otro por acoso", ha manifestado el departamento, que destaca además que la activista es "uno de los principales objetivos" de la Guardia Revolucionaria de Irán.

En este sentido, ha subrayado que "agentes y activos de la Inteligencia iraní conspiraron en 2020 y 2021 para secuestrar a Alinejad en Estados Unidos para entregarla a Irán". "Posteriormente, la Guardia Revolucionaria contrató en 2022 a poderosos y violentos miembros de la mafia rusa para asesinarla", ha señalado.

El Departamento de Justicia ha señalado que "el fracaso de estos esfuerzos" derivó finalmente en los contactos con Rivera, a través de Farhad Sakeri, a quien describe como "un activo de la Guardia Revolucionaria", para que asesinara a Alinejad a cambio del pago de 100.000 dólares (alrededor de 83.520 euros).

El fiscal adjunto para Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Eisenberg, ha subrayado que la sentencia contra Rivera "muestra las consecuencias de conspirar con un régimen que se vale de la violencia y la intimidación para sobrevivir", antes de agregar que las autoridades "seguirán trabajando incansablemente con sus socios para detectar y dar protección frente a este tipo de complots y para exigir responsabilidades a quienes intentan lograr los viles fines del régimen iraní".

En esta línea, el subdirector de la División de Contraterrorismo del FBI, Donald Holstead, ha esgrimido que "el Gobierno iraní puso en reiteradas ocasiones entre sus objetivos a una periodista y activista de Derechos Humanos residente en Nueva York".

"Gracias a la buena labor del FBI y nuestros socios, esos esfuerzos fracasaron", ha remarcado, al tiempo que ha incidido en que el fallo "transmite un mensaje contundente: cualquiera que conspire con potencias extranjeras para perjudicar a personas que viven en Estados Unidos, rendirá cuentas".

REACCIÓN DE ALINEJAD

Por su parte, Alinejad ha dicho en un mensaje en redes sociales que a su salida del tribunal tras la lectura de la sentencia ha visto "imágenes de los bellos y desarmados mujeres y hombres masacrados por el régimen", en referencia a los muertos durante la última oleada de protestas en Irán.

"Me rompe el corazón. Quiero la misma protección para la gente de Irán. No solo luchan por ellos, también hacen frente a un régimen terrorista que amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos. Por eso pido al presidente (estadounidense, Donald) Trump que dé al pueblo iraní esta misma protección", ha argüido.

Trump ha amenazado en varias ocasiones con una intervención militar en Irán en relación con la represión de las protestas y el programa nuclear iraní. Teherán ha confirmado más de 3.000 muertos en las movilizaciones, si bien ha apuntado que la mayoría son miembros de las fuerzas de seguridad y civiles asesinados por "terroristas" para elevar el balance de fallecidos y provocar precisamente un ataque de Washington.

La sentencia contra Rivera no es la primera de este tipo, ya que un tribunal de Manhattan condenó en octubre de 2025 a 25 años de prisión a dos hombres --Rafir Amirov y Polad Omarov, a los que la Fiscalía vinculó con la mafia rusa-- que había intentado matar a Alinejad.