Condenado a 22 años de cárcel en EEUU el hermano de 'El Mencho', difunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

Archivo - Efectivos de seguridad mexicanos en Ciudad de México, días después del operativo que se saldó con la muerte de 'El Mencho', entonces líder del Cártel Jalisco Nueva Generación - Josue Perez / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un juez estadounidense ha condenado este viernes a Antonio Oseguera Cervantes, hermano del difunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a 22 años de cárcel por cargos relacionados con el narcotráfico y el uso de armas.

La jueza Beryl A. Howell, del Tribunal de Distrito de Columbia, ha emitido su sentencia contra este hombre conocido como 'Tony Montana', tras declararse culpable de dos cargos de conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina y uso de armas de fuego, delitos que habría cometido durante al menos dos décadas de acuerdo a la Fiscalía estadounidense.

Oseguera, recluido en una cárcel en el estado de Virginia, es hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', que murió el pasado febrero en un operativo llevado a cabo por efectivos federales en Tapalpa, en el estado de Jalisco, que desencadenó una oleada de disturbios en al menos una docena de estados mexicanos.

En febrero de 2025, fue extraditado a Estados Unidos desde México, donde llevaba bajo custodia desde diciembre de 2022 tras una operación en Tlajomulco de Zúñiga, también en Jalisco.