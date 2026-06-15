Condenado a 26 años de cárcel un sirio por torturas y abusos durante la guerra civil

Archivo - Pancarta rota con el rostro del expresidente sirio Bashar al Assad - Europa Press/Contacto/Nicholas Muller - Archivo

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Países Bajos ha condenado este lunes a 26 años de prisión a un hombre sirio miembro de la Fuerza de Defensa Nacional (NFD, por sus siglas en inglés), una milicia paramilitar afiliada al Gobierno de Bashar al Assad, acusado de más de una veintena de cargos de tortura y agresión sexual.

El tribunal ha tomado esta decisión al considerar a Rafiq al Qatrib, de 58 años, culpable de 19 delitos, entre ellos tortura, violencia sexual y violación, cometidos en su país entre los años 2013 y 2014, si bien lo ha absuelto de varios cargos.

"El acusado deshumanizó a las víctimas y las humilló profundamente. Se hizo evidente que el acusado disfrutaba torturando y humillando a las víctimas", ha considerado la corte en una vista de la que se ha hecho eco la emisora RTL.

La Fiscalía neerlandesa había pedido 30 años de cárcel para este hombre acusado de 25 delitos de tortura y violencia sexual --catalogados por el Ministerio Público como crímenes de "lesa humanidad"-- contra nueve personas, todas civiles, mientras se desempeñaba como el principal interrogador de las NFD, creadas en 2012 para combatir a favor de Damasco en el marco de la guerra civil.

Así, los fiscales se han referido a Al Qatrib como "el amo y señor de la sala de interrogatorios" por unos hechos que tuvieron lugar en tres centros de detención situados en la ciudad de Salamiyá, la gobernación siria de Hama.

Al Qatrib fue detenido en diciembre de 2023 en Países Bajos, donde llegó en 2021 como solicitante de asilo. Ese mismo año, poco después de instalarse en Druten, el Equipo de Crímenes Internacionales (TIM) de la Policía comenzó a investigarlo a raíz de una denuncia presentada por un abogado de Derechos Humanos.

La Fuerza de Defensa Nacional fueron disueltas el 8 de diciembre de 2024, en el marco de la caída de Al Assad en la ofensiva emprendida días antes por una coalición de yihadistas y rebeldes y encabezada por Hayat Tahrir al Sham (HTS). Fundadas en noviembre de 2012, constituyeron una de las formaciones paramilitares más destacadas que apoyaron al mandatario sirio durante la guerra civil.