Condenado en Alemania un adolescente sirio por colaborar en el complot contra el concierto de Taylor Swift en Viena

BERLÍN 26 Ago. (DPA/EP) -

Un tribunal alemán ha condenado este martes a año y medio de prisión suspendida a un adolescente sirio por colaborar en un plan para atentar contra los conciertos que la cantante estadounidense Taylor Swift tenía previsto celebrar en agosto de 2024 en la capital de Austria, Viena.

El tribunal regional superior de Berlín ha determinado que el adolescente de 16 años, que se habría radicalizado por internet, es culpable por apoyar a una organización terrorista extranjera y preparar actos violentos. El juicio en su contra se ha celebrado a puerta cerrada debido a su edad.

Los conciertos de Swift fueron cancelados en agosto de 2024 tras la detención de dos sospechosos, entre ellos un joven austriaco de 19 años que había jurado lealtad al grupo terrorista Estado Islámico y que planeaba embestir con su coche contra la multitud a las puertas del estadio antes del concierto.

El adolescente juzgado en Alemania, que ha confesado los hechos, estuvo en contacto con el joven de Austria para ayudarle a planear el ataque traduciendo del árabe instrucciones para fabricar una bomba o pasándole contactos de un miembro de Estado Islámico.