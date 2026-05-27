Condenado a cadena perpetua el autor del atentado terrorista en el sur de Austria en febrero de 2025

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MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Austria ha condenado este miércoles a cadena perpetua a un hombre de nacionalidad siria que, en nombre de Estado Islámico, mató a puñaladas a un adolescente e hirió a otras cinco personas en la locadidad de Villach, en el sur del país, en febrero de 2025.

El Tribunal Regional de Klagenfurt así lo ha decidido tras declararlo culpable de asesinato, cinco cargos de intentos de asesinato y terrorismo, según recoge la cadena estatal ORF.

La corte, al imponer la pena máxima, ha aceptado la solicitud de la Fiscalía, que alegó la gravedad de los delitos imputados, la comisión de los hechos de forma alevosa y cruel, el hecho de que algunas de las víctimas eran menores de edad y el extremismo religioso como motivación.

El acusado, un hombre kurdo de nacionalidad siria que en el momento del ataque tenía 24 años, había admitido los hechos, se había radicalizado en territorio austriaco, cuatro años después de llegar al país y obtener asilo en 2020.

En un minuto y 24 segundos, el acusado presuntamente apuñaló a seis personas de entre 14 y 33 años en el centro de Villach. La primera y más joven víctima fue un estudiante de 14 años que falleció tras el ataque.