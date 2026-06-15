Condenado a cuatro años de prisión el hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega por dos violaciones

Archivo - Bandera de Noruega. - Europa Press/Contacto/Vlad Karkov - Archivo

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La justicia noruega ha condenado este lunes a cuatro años de prisión a Marius Borg Hoiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, tras declararle culpable de varios delitos sexuales y de agresión, incluyendo dos violaciones a mujeres.

Hoiby se enfrentaba a una petición de siete años y siete meses de cárcel por un total de 40 delitos, si bien finalmente ha sido absuelto de las dos acusaciones de violación y ha sido declarado culpable de dos violaciones sin penetración, en 2018 y en 2024.

También ha sido condenado por agresión a su exnovia y de ejercer violencia contra otra mujer, a la que tiene prohibido acercarse dos años.

Igualmente, tendrá que indemnizar a estas mujeres, aunque cabe recurso al fallo del tribunal de Distrito de Oslo, informa el diario noruego 'VG'.

Por contra, el tribunal ha absuelto a Hoiby de dos denuncias de violación por falta de pruebas si bien ha sido condenado en ambos casos por filmar a las mujeres sin su consentimiento. De la retahíla de cargos, el hijo de la princesa heredera de Noruega había admitido algunos, que acarreaban penas menores, pero negaba su culpabilidad en los más graves.