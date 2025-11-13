El condenado por el intento de asesinato del primer ministro de Eslovaquia apela su sentencia por terrorismo

Archivo - El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, durante una visita oficial a Pekín, China, en septiembre de 2025 (archivo) - Sergei Bobylev/TASS via ZUMA Pre / DPA - Archivo

Juraj Cintula, condenado a 21 años de cárcel por cargos de terrorismo tras tirotear en mayo de 2024 al primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, cuando salía de una reunión oficial en la ciudad de Handolová, ha apelado su sentencia, tal y como ha confirmado su abogado.

Namir Alyasry, abogado de Cintula, ha indicado en declaraciones concedidas a Europa Press que el fallo "ha sido apelado", con lo que deberá pronunciarse el Tribunal Supremo, si bien ha afirmado que presentará los detalles sobre las bases de la apelación una vez que reciba el veredicto condenatorio "por escrito".

Asimismo, Maria Horakova, del Tribunal Penal Especializado (STS), responsable de la condena, ha indicado igualmente que la apelación ha sido presentada, según la agencia oficial eslovaca de noticias, TASR. "Una vez que el tribunal reciba los comprobantes de notificación de todas las partes en el procedimiento, remitirá el expediente al Tribunal Supremo para el procedimiento de apelación", ha apuntado.

Cintula, de 72 años, fue condenado por cargos de terrorismo después de abrir fuego en cinco ocasiones contra Fico cuando saludaba a varios de sus seguidores en Handolová, a unos 200 kilómetros de la capital, Bratislava.

El hombre fue detenido inmediatamente después del tiroteo, que fue captado por una cámara de televisión. Tras ello, confesó su responsabilidad, si bien negó ser un terrorista, mientras que Alyasri afirmó que estaba claro que era responsable del ataque, si bien reclamó durante el proceso que no fuera sentenciado a cadena perpetua.

El primer ministro resultó herido de gravedad en el ataque y estuvo cerca de dos meses fuera de los focos públicos mientras se recuperaba, mientras que Cintula justificó su ataque afirmando que no buscaba matarlo, sino lograr que pusiera fin a unas políticas que considera negativas para el país europeo.