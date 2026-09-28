Condenado en Turquía a casi un año de prisión un cómico por insultar a Erdogan durante una actuación

Archivo - El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. - --/Kremlin/dpa - Archivo

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Turquía ha condenado este lunes a once meses de prisión al cómico Deniz Goktas, que llevaba casi tres meses en prisión preventiva por haber insultado al presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, durante una actuación en la localidad de Estambul, pero ha ordenado su puesta en libertad de forma provisional.

La actuación de Goktas, de 32 años, se hizo rápidamente viral en Internet, donde acumuló más de 15 millones de visitas en Youtube. Ahora, el tribunal lo ha condenado a 11 meses y 20 días de prisión por "insultar al presidente" y a siete meses y 15 días por "incitar públicamente al odio y a la enemistad", según informaciones de la cadena NTV.

El caso de Goktas, que ha negado los cargos que se le imputaban, ha provocado manifestaciones por parte de grupos de simpatizantes frente al principal juzgado de Caglayan, en Estambul, desde donde han pedido su liberación. El joven ha sido absuelto, no obstante, de los cargos de elogiar la comisión de delitos.

El cómico ha asegurado en todo momento que las declaraciones realizadas en su espectáculo debían considerarse únicamente una "crítica política y sátira" y ha sostenido que algunas afirmaciones incluidas en el escrito de acusación habían sido sacadas de contexto respecto al espectáculo completo.

"Las reacciones dirigidas hacia mí y hacia mi espectáculo no son en absoluto orgánicas. La agenda en las redes sociales está determinada por cuentas de trols en grupos de Telegram que se organizan para atacar a una misma persona simultáneamente. Lo que le sucedió a mi espectáculo no es más que una campaña de linchamiento organizada", ha declarado.