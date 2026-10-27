Condenados en Irak a cadena perpetua seis ciudadanos franceses por pertenecer a Estado Islámico

Archivo - Imagen de archivo de banderas de Irak. - Ameer Al-Mohammedawi/dpa - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Irak ha condenado este martes a cadena perpetua a seis ciudadanos franceses por pertenencia a la organización terrorista Estado Islámico, además de un séptimo acusado que tendrá que hacer frente a una pena de 15 años de cárcel por el mismo delito.

Estos siete hombres formaban parte de un grupo de 47 franceses que habrían sido trasladados desde centros de detención del noreste de Siria a Irak como parte de un reajuste llevado a cabo hace un año gracias a la cooperación entre las fuerzas estadounidenses y las autoridades iraquíes.

En un comunicado, el Consejo Judicial Supremo de Irak ha indicado que los siete han sido hallados culpables de formar parte del grupo yihadista en un juicio para el que han contado con representación legal iraquí --los abogados franceses no han podido asistir-- y de la propia Embajada francesa en Irak.

Los condenados han sido clasificados como "altamente peligrosos", habida cuenta del papel desempeñado en el pasado, que "ponía en peligro la seguridad de Irak" y sentaba las bases para una mayor "desestabilización" en el país y en Siria. "Los acusados incitaron a perpetrar operaciones terroristas en otros países", recoge el texto.

"Es importante destacar que forman parte del grupo de 47 franceses que fueron trasladados desde Siria el año pasado", ha recalcado respecto al caso, que se ha resuelto finalmente sin la imposición de la pena capital.