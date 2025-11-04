El Consejo Constitucional de Costa de Marfil confirma la reelección de Ouattara en las presidenciales

Imagen de archivo del presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, depositando su voto en la capital marfileña, Abiyán - Europa Press/Contacto/Zhang Jian

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Constitucional de Costa de Marfil ha confirmado este martes la reelección de Alassane Ouattara para un cuarto mandato como presidente del país africano, tras haberse hecho con la victoria en los comicios con cerca del 90 por ciento de los votos después de la eliminación de las candidaturas de sus tres principales rivales, incluido el exmandatario Laurent Gbagbo.

La presidenta del organismo, Chantal Nanaba Camara, ha reconocido que Ouattara, candidato por la Agrupación de los Republicanos (RDR, por sus siglas en francés), ha obtenido mayoría absoluta, superando así el umbral requerido para ser elegido presidente en la primera vuelta de esta cita en las urnas, por delante del resto de aspirantes, que no han superado el cinco por ciento de los apoyos.

Así, el Consejo Constitucional ha "declarado válidas las elecciones del 25 de octubre" y ha proclamado a Ouattara presidente electo. "Dado que no ha recibido ninguna impugnación y que la revisión de las actas de las mesas electorales no revela irregularidades, se establece la integridad de las elecciones, confiriendo así plena legalidad y legitimidad al proceso electoral", ha declarado durante una rueda de prensa.

Tras la confirmación, el propio Ouattara ha agradecido "a todos los marfileños su continua confianza": "Esta victoria es suya. La victoria de un pueblo que ha elegido avanzar. La victoria de una gran Costa de Marfil, ambiciosa, próspera y unida. Juntos, continuemos nuestro camino hacia el desarrollo, en paz y fraternidad", ha expresado.

EEUU FELICITA A OUATTARA POR SU REELECCIÓN

Después de la proclamación de los resultados definitivos, el Gobierno de Estados Unidos, a través de la Embajada en Abiyán, ha felicitado a Ouattara por su reelección como presidente de Costa de Marfil mediante un comunicado publicado por la legación diplomática en su perfil de la red social X.

"Reafirmamos nuestro compromiso de fortalecer las ejemplares relaciones bilaterales entre nuestros dos países, con el fin de promover la prosperidad económica y la seguridad regional en beneficio de los pueblos estadounidense y marfileño", ha manifestado.

Ouattara, quien ocupa el cargo desde 2011, prometió en un primer momento que solo estaría dos mandatos al frente del país, dio marcha atrás en 2020, cuando se presentó tras la repentina muerte del entonces primer ministro y candidato gubernamental, Amadou Gon Coulibaly, obteniendo un tercer mandato con más del 94 por ciento de las papeletas después de que la oposición boicoteara la votación.

Dichos comicios sumieron al país en una nueva crisis política, si bien finalmente un proceso de diálogo permitió limar asperezas, incluida la vuelta al país de Gbagbo después de ser absuelto por el Tribunal Penal Internacional (TPI) de los cargos por presuntos crímenes contra la humanidad que pesaban contra él por su papel en el conflicto entre 2010 y 2011, desatado tras su negativa de reconocer su derrota en las urnas.

En esta ocasión, Ouattara ha justificado que su candidatura es permisible debido a que la reforma constitucional aprobada en 2016 puso su contador a cero, por lo que en la actualidad habría ganado un segundo mandato, un extremo criticado por la oposición, que ha denunciado un incremento de la represión, con cientos de detenidos durante los últimos días.