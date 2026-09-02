El Consejo del Golfo condena los "atroces ataques" de Irán contra los países vecinos

Archivo - El secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). - Europa Press/Contacto/Khalil Dawood - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) ha condenado este miércoles los ataques iraníes contra Bahréin, Kuwait y Jordania en el marco de las represalias de Teherán por la nueva oleada de ataques de Estados Unidos contra el país centroasiático, que dejan 18 muertos incluyendo cuatro personas que participaban en una ceremonia nupcial en la ciudad de Kohstak (sur).

En un comunicado, el secretario general del CCG, Jasem Mohamed Albudaiwi, ha trasladado su condena "en los términos más enérgicos" de los "atroces ataques" con misiles y drones perpetrados por Irán contra los países vecinos. "Estos ataques iraníes constituyen una flagrante violación de la soberanía de los Estados y una amenaza directa para su seguridad y estabilidad", ha indicado.

De esta forma, el CGG ha mostrado su apoyo a Bahréin, Kuwait y Jordania, recalcando que respalda "todas las medidas y acciones que adopten para preservar su soberanía, proteger su seguridad y estabilidad y garantizar la seguridad de sus pueblos y residentes".

La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado una oleada de ataques contra objetivos estadounidenses en la región, concretamente contra Jordania e Irak --en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí--, tras lo que las autoridades de Bahréin y Kuwait afirmaron que sus sistemas de defensa estaban respondiendo igualmente a ataques por parte de las fuerzas iraníes.

Este último intercambio de ataques llega después de que Washington haya recrudecido su ofensiva contra objetivos iraníes en distintos puntos del país, tras la última oleada de bombardeos perpetrada el lunes por sus tropas contra la isla iraní de Larak.