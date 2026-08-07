El Consejo de Seguridad de la ONU condena el atentado suicida talibán en el noroeste de Pakistán

Archivo - Funeral con honores de Estado para los policías fallecidos en el atentado suicida de Swat - Europa Press/Contacto/Hussain Ali

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha condenado el atentado suicida que el pasado domingo acabó con la vida de al menos 16 personas --hiriendo a una veintena más-- en las inmediaciones de una comisaría en la conflictiva provincia de Jaiber Pastunjuá, en el noroeste de Pakistán, un ataque reivindicado por talibán paquistaníes.

"Los miembros del Consejo de Seguridad condenan en los términos más enérgicos el atroz y cobarde atentado terrorista suicida perpetrado frente a una comisaría de Policía en Kabal, distrito de Swat, provincia de Jaiber Pastunjuá", han subrayado los integrantes del alto órgano en un comunicado.

En el mismo, recogen tanto "la trágica muerte de al menos 16 ciudadanos pakistaníes, en su mayoría civiles", como la reivindicación de responsabilidad sobre el ataque por parte del grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP).

Subrayando "la necesidad de exigir responsabilidades a los autores, organizadores, financiadores y patrocinadores de estos actos de terrorismo reprobables", los integrantes del Consejo "han instado a todos los Estados a que (...) cooperen activamente con el Gobierno de Pakistán a este respecto".

"Todo acto de terrorismo es criminal e injustificable, independientemente de su motivación, lugar, momento y autor", han reivindicado, al tiempo que han reafirmado "la necesidad de que todos los Estados combatan por todos los medios (...) las amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas".

La zona fronteriza con Afganistán en la que ocurrió el atentado ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de los talibán paquistaníes, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.