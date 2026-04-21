El Consejo de Seguridad de la ONU urge a investigar el ataque donde murió un 'casco azul' francés en Líbano

Reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Lev Radin

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha reivindicado este lunes la necesidad de que se investigue el ataque de este sábado contra 'cascos azules' de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) que realizaban labores de limpieza de explosivos en Ganduriyé, en el sur del país, y donde un militar francés perdió la vida mientras que otros tres resultaron heridos, dos de ellos de gravedad.

Concretamente, los miembros del Consejo han instado a Naciones Unidas a que "investiguen sin demora este ataque, a través de la FINUL", así como han reclamado una petición de responsabilidades para los autores del referido ataque que el Ejecutivo francés atribuye al partido-milicia chií libanés Hezbolá.

A renglón seguido, han instado a la comunidad internacional, según se recoge en nota de prensa, a "intensificar su apoyo, incluido el suministro de equipo, material y financiación" a las Fuerzas Armadas de Líbano, en aras de "garantizar su despliegue efectivo y sostenible al sur del río Litani", la frontera geográfica elegida por Israel para limitar la zona que ha invadido: a 30 kilómetros de la frontera israelí.

Por otra parte, los Estados miembro del Consejo han hecho un llamamiento a que todas las partes respeten el cese de hostilidades, cuya entrada en vigor se produjo el 16 de abril por un periodo de diez días, así como han reiterado su "firme compromiso" con la "soberanía, independencia, integridad territorial y unidad de Líbano".

En esa línea, defendiendo que "los miembros de las fuerzas de mantenimiento de la paz nunca deben ser objeto de un ataque", los reunidos en el consejo han reafirmado su apoyo a la fuerza interina e instado a "todas las partes" a que adopten las "medidas necesarias" para "respetar la seguridad, la protección del personal y las instalaciones de FINUL, así como la libertad de movimiento de la misión, de conformidad con el derecho internacional"

Finalmente, han rendido homenaje a la "dedicación" y "servicio" de todos los miembros de las fuerzas de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas que "arriesgan sus vidas al servicio de la paz y la seguridad internacionales", a la par que han expresado su "profundo agradecimiento a los países que aportan contingentes a la FINUL".