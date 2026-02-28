El Consejo de Seguridad retira las sanciones contra el grupo yihadista sirio HTS

Archivo - El presidente de Siria, Ahmed al Shara. - Europa Press/Contacto/Syrian Arab News Agency ''SA

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Seguridad de la ONU ha levantado este viernes las sanciones impuestas al grupo yihadista sirio Hayat Tahrir al Sham (HTS), que encabezó la ofensiva rebelde que acabó en 2024 con el derrocamiento del régimen de Bashar al Assad, liderado por el actual presidente de Siria, Ahmed al Shara, y con vínculos pasados con la organización Al Qaeda.

"El Comité del Consejo de Seguridad (...) eliminó la entrada que figura a continuación (HTS) de la Lista de sanciones contra (Estado Islámico) y Al Qaeda", reza un comunicado de prensa del Consejo de Seguridad.

De esta manera, quedan eliminados el embargo de armas, la congelación de activos y la prohibición de viajar que pesaban sobre el grupo y sus integrantes.

Medios estatales sirios apuntan a que esta decisión se da en el marco del reconocimiento internacional de que Siria está dando los pasos correctos en su transición tras la caída del régimen de Assad y a que durante las próximas semanas el Consejo de Seguridad podría anunciar la salida del país de la lista de estados patrocinadores del terrorismo.

Hace varios meses, el Gobierno de Estados Unidos ya retiró de sus listado de organizaciones terroristas a HTS, poco tiempo después de que el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, firmara la orden ejecutiva que levanta con efecto inmediato las sanciones impuestas a Siria.

Las nuevas autoridades sirias, encabezadas Al Shara --conocido popularmente por su nombre de guerra, Abú Mohamed al Golani--, han tratado de estrechar lazos con la comunidad internacional para lograr una retirada de sanciones y obtener apoyos de cara a la reconstrucción y la estabilización del país tras más de trece años de guerra civil a causa de la represión de las protestas antigubernamentales de la 'Primavera Árabe' en 2011.