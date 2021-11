El conservador que lidera las encuestas en Chile defiende el régimen de Pinochet

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conservador José Antonio Kast, favorito para las elecciones presidenciales chilenas del próximo 21 de noviembre, ha provocado una agria polémica por su defensa de la dictadura de Augusto Pinochet, del que ha dicho que celebró "elecciones democráticas" y "no se encerró a los opositores políticos".

Kast mantuvo un encuentro con corresponsales de la prensa extranjera acreditados en Chile y al ser interrogado por la diferencia entre la dictadura de Pinochet y la situación en países como Nicaragua, Cuba y Venezuela, respondió que "hay una situación que marca una diferencia". "Creo que lo de Nicaragua refleja plenamente lo que en Chile no ocurrió (con Pinochet): se hicieron elecciones democráticas y no se encerró a los opositores políticos. Eso marca la diferencia fundamental", dijo.

Además, ha destacado que la Constitución de 1980 impulsada por Pinochet y actualmente vigente "contenía toda la transición a la democracia" y que se entregó el poder después de un plebiscito.

"¿Dígame si las dictaduras entregan el poder a la democracia y si hacen una transición a la democracia y se respeta? Eso es lo que no hacen otros países y en Chile se hizo", ha resaltado.

En respuesta, el candidato de Chile Podemos Más, el también conservador Sebastián Sichel, ha señalado en Twitter que "¿por qué combatimos la polarización? Porque nos divide. ¿Por qué defendemos la libertad? Porque es lo contrario a la violencia. Las dictaduras nunca deben ser relativizadas".

"Relativiza lo doloroso que fue para miles de chilenos ver vulnerado sus Derechos Humanos o para una generación completa no saber lo que era la libertad o las elecciones democráticas", ha añadido posteriormente en un vídeo.

Por su parte, el candidato del Partido Progresista (PRO), Marco Enríquez-Ominami, ha advertido de que "con Kast no solo está en peligro la nueva Constitución. Está en peligro también la vida en común y nos va a robar la democracia. El negacionismo es una forma de violencia".

Mientras, la candidata de Nuevo Pacto Social, la senadora Yasna Provoste, ha señalado que Kast "fue parte activa de una dictadura cívico militar sangrienta". "En Chile se encarceló a los opositores. En Chile se torturó a los opositores. En Chile se hizo desaparecer a los opositores y, por lo tanto, a mí me parece de máxima gravedad", ha remachado.

Por Apruebo Dignidad, el candidato Gabriel Boric ha manifestado que "es absolutamente inaceptable y una falta de respeto para la memoria de las víctimas de la dictadura y a todos quienes sufrieron la persecución política, la tortura".

Según la última encuesta publicada por Cadem, Kast encabeza la intención de voto con un 25 por ciento, seguido de Boric (19 por ciento)Franco Parisi (10 por ciento), Provoste (9 por ciento) y Sebastián Sichel (8 por ciento). Les siguen Marco Enríquez Ominami (5 por ciento) y Eduardo Artés (2 por ciento). El 22 por ciento no sabe, no contesta o no votaría. En una eventual segunda vuelta, Kast se impondría a Boric por un 44 a un 40 por ciento.