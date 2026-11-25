Archivo - Una estación de gasolina de Lukoil - Vladimir Gerdo / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un consorcio liderado por la gestora de activos Eldridge, del multimillonario estadounidense Todd Boehly, ha anunciado este miércoles un acuerdo, pendiente de ratificación por el Departamento del Tesoro, para adquirir los activos de gas y petróleo en el extranjero del gigante ruso Lukoil (Lukoil International), la compañía petrolera más grande de Rusia y su mayor productor de petróleo.

La cartera de activos incluye desde yacimientos de petróleo y gas en la fase de exploración y producción hasta refinerías, oleoductos y operaciones de refinación y distribución en múltiples países socios y aliados de Estados Unidos en Europa Occidental y Suroriental, Oriente Próximo, Asia Central, África del Norte y Subsahariana, y Norteamérica, según ha informado Eldrige en un comunicado.

Las operaciones de exploración y producción de Lukoil International abarcan 11 países y actualmente producen aproximadamente 350.000 barriles de petróleo equivalente al día.

La transacción está pendiente de la aprobación condicional de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha añadido el fondo, antes de explicar que la adquisición ocurrirá mediante un canje de acciones rusas restringidas para evitar cualquier pago directo en efectivo a Rusia en el marco de la transacción.