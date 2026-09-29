Corea del Norte acusa a EEUU de agravar la proliferación nuclear y alerta de una nueva carrera armamentística

Archivo - El líder supremo norcoreano, Kim Jong Un, y el presidente estadounidense, Donald Trump, en un encuentro bilateral en Hanoi, Vietnam (archivo) - Shealah Craighead/White House / Zuma Press / Europ

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte ha acusado a Estados Unidos de ser el principal responsable del deterioro del régimen internacional de no proliferación nuclear y de impulsar una modernización de sus capacidades atómicas que, a juicio de Pyongyang, podría desembocar en una nueva carrera armamentística a escala mundial.

Las autoridades norcoreanas han difundido un memorando, recogido por la agencia oficial de noticias KCNA, en el que cuestiona el cumplimiento por parte de Washington de sus compromisos como Estado poseedor de armas nucleares y denuncian tanto el incremento de sus capacidades estratégicas como la extensión de su cooperación nuclear con países aliados.

El documento sitúa el origen de esta política en los primeros años de la era atómica. Según el Ministerio norcoreano, Estados Unidos protagonizó en 1945 el primer ensayo nuclear de la Historia, en el desierto de Nuevo México, y posteriormente habría tratado de preservar una posición de dominio exclusivo mediante el desarrollo continuo de su arsenal.

En concreto, el memorando cifra en 1.032 los ensayos nucleares realizados por Estados Unidos entre 1945 y 1994 y recuerda que el arsenal estadounidense llegó a superar las 32.500 armas nucleares de distintos tipos durante el momento de mayor tensión de la Guerra Fría.

Pyongyang ha sostenido asimismo que Washington habría modificado posteriormente su estrategia para mantener su supremacía nuclear de una manera menos visible. El cambio, de acuerdo con el texto gubernamental, habría estado relacionado tanto con el coste económico derivado del gasto militar como con el ascenso de la Unión Soviética como segunda potencia nuclear mundial.

Con este telón de fondo, Corea del Norte ha acusado ahora a Estados Unidos de estar preparándose para una eventual reanudación de los ensayos nucleares mientras denuncia públicamente supuestos programas similares en otros países. El Ministerio norcoreano de Exteriores ha interpretado esta actitud como un intento de estimular una competición estratégica que obligaría a sus rivales a incrementar también sus arsenales.

El documento vincula esta política con la doctrina de la actual Administración estadounidense, basada, según Pyongyang, en los principios de "America First" ("América primero") y de "la paz a través de la fuerza". A juicio de las autoridades norcoreanas, el proceso de modernización de las fuerzas nucleares estadounidenses presenta actualmente una dimensión comparable, por su alcance, a la de la Guerra Fría.

CRÍTICAS AL COMPONENTE ESPACIAL

El Ministerio de Exteriores norcoreano ha puesto también el foco en el ámbito espacial, señalando especialmente el reciente reconocimiento oficial por parte del Ejército estadounidense de la existencia de "armas de control espacial en órbita".

Pyongyang ha opinado que estas capacidades forman parte de una estrategia destinada a reforzar la posición militar de Estados Unidos en el espacio, así como a garantizar condiciones más favorables para sus operaciones estratégicas. El memorando advierte, en esta línea, de que estaría tratando de consolidar su superioridad nuclear en tierra, mar, aire y espacio.

A esta acusación se suma la denuncia de un supuesto cambio en los criterios estadounidenses sobre el empleo de armas atómicas, reduciendo --según Corea del Norte-- el umbral para recurrir al armamento nuclear y barajando nuevas fórmulas relacionadas con el uso de armas nucleares tácticas.

"Estas armas nucleares no son meros elementos de disuasión destinados a eliminar amenazas de los adversarios", sostiene el memorando, que las presenta como sistemas susceptibles de ser empleados directamente en un escenario bélico.

ACUSACIONES SOBRE EL TRATADO DE NO PROLIFERACIÓN

Otra parte de las críticas norcoreanas ase ha centrado en la denominada proliferación horizontal, es decir, en la extensión de capacidades y cooperación nucleares entre distintos Estados.

En relación a lo anterior, el Ministerio de Exteriores ha recordado que el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), firmado en 1968, estableció un marco destinado a limitar la expansión de las armas atómicas, garantizar el derecho al uso pacífico de la energía nuclear y promover las negociaciones para el desarme.

Así, Pyonyang ha acusado a Washington de haber permitido excepciones a este sistema mediante la cooperación nuclear con sus aliados. Según el memorando, Estados Unidos habría transferido tecnología relacionada con las armas nucleares y habría mantenido cooperación nuclear con miembros de la OTAN al margen de las restricciones que establece el tratado.

El Gobierno norcoreano ha cuestionado además el despliegue de capacidades nucleares estadounidenses en otros países bajo los conceptos de "paraguas nuclear" y "disuasión ampliada".

En este apartado, el documento alude específicamente a la cooperación con Corea del Sur y Japón, y denuncia la elaboración de unas "Directrices de Operaciones Nucleares" entre Washington y Seúl, la institucionalización del denominado Grupo de Consulta Nuclear y el compromiso estadounidense de incorporar las armas nucleares a la "disuasión ampliada" ofrecida a Tokio.

A partir de estos elementos, Corea del Norte ha interpretado la profundización de la cooperación militar entre Estados Unidos, Japón y Corea del Sur como una transformación progresiva hacia una estructura de carácter nuclear bajo liderazgo estadounidense.

ISRAEL Y LA COOPERACIÓN CON ALIADOS

El memorando extiende también sus críticas a Iasrael y a otros países aliados de Washington que, según Pyongyang, han mostrado interés en desarrollar o adquirir capacidades nucleares.

Las autoridades norcoreanas atribuyen esta situación a la protección y el respaldo que, según su interpretación, Estados Unidos habría proporcionado a esos Estados.

En este sentido, el texto sostiene que la posesión de armas nucleares por parte de Israel y las aspiraciones nucleares de determinados países favorables a Washington continúan generando preocupación internacional.

Corea del Norte ha enjuiciado también la cooperación submarina, acusando a Estados Unidos de tratar de incorporar a Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Canadá al proyecto conocido como AUKUS --alianza estratégica militar trilateral entre Australia, Reino Unido y EEUU-- con el objetivo de convertirlo en la mayor alianza de submarinos nucleares del mundo.

En particular, ha señalado la autorización estadounidense para que Corea del Sur desarrolle submarinos de propulsión nuclear como otro ejemplo de la expansión de este modelo de cooperación. El Ministerio ha advertido además de que este proceso podría incrementar la inestabilidad política y militar en la región de Asia-Pacífico.

PYONYANG REIVINDICA UN PAPEL MÁS ACTIVO

Ante este escenario, Corea del Norte ha aseverado que la continuidad de las políticas que atribuye a Washington podría desencadenar una expansión incontrolada de las capacidades nucleares.

"La caja de Pandora se abrirá por completo y traerá una terrible catástrofe nuclear sobre la humanidad", advierte el memorando.

El documento concluye que el incremento de los arsenales y la proliferación estadounidense han llevado al orden nuclear internacional a una situación de grave deterioro, y reivindica un papel más activo de las autoridades norcoreanas en la preservación de la paz internacional y en la protección de su seguridad estratégica.

Como "Estado nuclear responsable", asegura Pyonyang , sus decisiones estarán condicionadas por la consideración de que los mecanismos internacionales existentes no han sido capaces de limitar el desarrollo del arsenal estadounidense ni sus iniciativas de cooperación nuclear.

Pyonyang ha indicado finalmente que tomará esta posición como referencia para sus futuras actuaciones destinadas a proteger sus intereses de seguridad nacional y el entorno estratégico de la región.