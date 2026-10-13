Corea del Norte confirma el ensayo de un misil balístico táctico para actualizar sus sistemas ofensivos

Archivo - Una emisión de televisión en Seúl muestra el lanzamiento de un misil balístico realizado por la Administración de Misiles de Corea del Norte. - Kim Jae-Hwan / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Administración de Misiles de Corea del Norte ha confirmado este martes el lanzamiento de prueba de un misil balístico táctico realizado en la víspera con el objetivo de verificar los avances en la actualización técnica de varios de sus componentes clave, según ha informado la agencia estatal de noticias norcoreana KCNA.

El organismo militar norcoreano ha enmarcado esta prueba dentro de las "actividades habituales" de sus institutos de investigación para el desarrollo de armamento. Asimismo, la agencia oficial ha subrayado que la actualización tecnológica confirmada durante el ensayo supone un "logro de gran importancia" que anticipa profundos cambios en la mejora del rendimiento y sofisticación de todos los sistemas de armas ofensivas del país.

Por su parte, según informó la agencia surcoreana de noticias Yonhap, el Estado Mayor Conjunto (JCS) de Corea del Sur detectó en la mañana del lunes el disparo de múltiples misiles balísticos desde las inmediaciones de la capital norcoreana hacia las aguas del mar de Japón, también conocido como el mar del Este.

Las autoridades militares surcoreanas precisaron que los lanzamientos incluyeron distintos tipos de proyectiles y que al menos uno de ellos completó un recorrido de más de 900 kilómetros, por lo que no descartan que se trate de un misil de medio alcance probado a una distancia reducida.

El ensayo norcoreano se produce apenas cuatro días después de que Seúl hiciera público el primer lanzamiento de prueba de su vehículo de planeo hipersónico de fabricación nacional, una acción interpretada por los analistas locales como una demostración de fuerza en la península.

Según la citada agencia, tras detectarse los disparos, los responsables de política exterior y seguridad de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón han mantenido consultas telefónicas para evaluar la situación e intercambiar la información pertinente.