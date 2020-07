Corea del Norte descarta más conversaciones con EEUU y acusa a Washington de usarlas como "herramienta política"

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Corea del Norte no volverá a entablar conversaciones con Estados Unidos al consderar que la Casa Blanca se está limitando a usarlas como "una herramienta para lidiar con su crisis política", según ha avanzado la viceministra primera de Exteriores norcoreana, Choe Son Hui.

"Estamos en un momento muy delicado en el que cualquier mínino error o cualquier paso en falso incurrirían en consecuencias tan fatales como irrevocables", ha declarado la viceministra, quien ha negado categóricamente la posibilidad de una nueva cumbre con EEUU antes de las elecciones presidenciales de noviembre en territorio norteamericano.

"No deja de sorprendernos esta clase de noticias, que parecen indiferentes a la situación actual de nuestras relaciones", ha manifestado Choe en un comunicado publicado por la agencia oficial de noticias norcoreana, KCNA.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong Un, se han reunido tres veces desde junio de 2018 para tratar de llegar a un acuerdo sobre el desmantelamiento del programa de armas nucleares de Corea del Norte a cambio de concesiones estadounidenses.

En la primera cumbre, celebrada en Singapur en 2018, los dos líderes acordaron trabajar para completar la desnuclearización de la península de Corea, mejores relaciones bilaterales y un régimen de paz duradero.

Sin embargo, su segunda cumbre en Hanoi, en febrero del año pasado, fue un fracaso rotundo que Trump intentó maquillar con una reunión relámpago celebrada en junio en la frontera intercoreana. Tres meses después, las dos partes sostuvieron conversaciones a nivel de trabajo en Estocolmo en octubre, sin progreso alguno.

"Si Estados Unidos cree que la posibilidad de una negociación con nosotros todavía funciona, están muy equivocados. En realidad, estamos elaborando ya una agenda estratégica para lidiar a largo plazo con la amenaza estratégica que representan", ha añadido en la nota, recogida a su vez por la agencia oficial surcoreana, Yonhap.

Por todo ello, la viceministra asegura que Corea del Norte no tiene intención de hacer "ajuste o cambio algunos" en su política actual. "No sentimos la necesidad de sentarnos cara a cara con Estados Unidos. Todo este diálogo no ha sido más que una herramienta para lidiar con su crisis política", ha añadido.