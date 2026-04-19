Corea del Norte lanza un misil balístico hacia el este

Archivo - Lanzamiento de un misil hipersónico en un lugar no revelado de Corea del Norte (archivo) - Europa Press/Contacto/Kim Jae-Hwan - Archivo

MADRID 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Corea del Norte ha lanzado este domingo al menos un misil balístico no identificado hacia el este, según han informado las autoridades de países vecinos como Japón y Corea del Sur.

"Corea del Norte ha lanzado un presunto misil balístico. Habrá más actualizaciones a continuación", ha anunciado la Oficina del Primer Ministro japonés en una escueta alerta difundida a través de redes sociales.

Apenas unos minutos más tarde, la misma cuenta ha compartido un breve listado --de tres puntos-- con "instrucciones del primer ministro en respuesta al sospechoso lanzamiento de misiles balísticos por corea del norte".

El Ejecutivo de Tokio ha situado en primer lugar la recopilación y análisis de toda información disponible con "el máximo esfuerzo", para "proporcionarla al público de manera oportuna y adecuada".

Asimismo, ha puesto el foco en "garantizar la seguridad de aeronaves, embarcaciones y demás activos"; y, por último, ha instado a "adoptar todas las medidas de precaución posibles, incluida la preparación para contingencias".

Por su parte, la agencia de noticias surcoreana Yonhap, ha afirmado también haber detectado el lanzamiento, citando fuentes del Estado Mayor Conjunto de Seúl, si bien no ha facilitado más detalles sobre el mismo.

Estas informaciones llegan después de que el líder norcoreano, Kim Jong Un, supervisara este martes un nuevo ensayo balístico con misiles de crucero y proyectiles antibuques desde el destructor 'Choe Hyon', al tiempo que recalcaba que la prioridad de Pyongyang es "impulsar sus capacidades nucleares de contención sin límite alguno".

Apenas cinco días antes, Pyongyang confirmó haber realizado otro ensayo balístico y afirmó que este incluía un misil "táctico" con una ojiva dotada de una "bomba de racimo" y "sistemas armamentísticos electromagnéticos". Todo ello, aún cuando las resoluciones de la ONU prohíben a Corea del Norte lanzar o incluso probar misiles balísticos de cualquier alcance.