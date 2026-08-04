Corea del Norte rechaza la acusación de EEUU y aliados de emplear falsos informáticos para financiar programas militares

Archivo - Ilustración con la bandera de Corea del Norte en un telégono móvil con la figura de un hacker al fondo - Europa Press/Contacto/Miguel Candela - Archivo

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Corea del Norte ha rechazado la alerta enviada por el Equipo Multilateral de Monitoreo de Sanciones (EMMS), liderado por Estados Unidos, sobre supuestos trabajadores informáticos vinculados a Corea del Norte que presuntamente lograrían acceder --mediante identidades falsas-- a empleos remotos para financiar los programas armamentísticos de Pyongyang, una "acusación política estereotipada" a ojos de la República Popular Democrática de Corea (RPDC).

"La 'advertencia conjunta' de EEUU y sus aliados sobre la 'ciberamenaza' de la RPDC no es más que una acusación política estereotipada con el siniestro propósito de dañar la imagen de nuestro Estado", ha declarado un portavoz de la diplomacia norcoreana a la agencia de noticias estatal KCNA.

Tal acusación, "reiterada y maliciosa", apenas buscaría "difundir información falsa y carente de credibilidad", y "solo pone de manifiesto la ilegalidad del mecanismo fantasma que Occidente organizó por su cuenta y la gravedad de sus acciones para provocar una confrontación entre bloques", ha afeado el vocero en alusión al EMMS.

"Las fuerzas deshonestas están transformando el ciberespacio, que debería contribuir a la paz y la prosperidad de la humanidad, así como al progreso y desarrollo de la sociedad, en un escenario de confrontación y enemistad velada para perseguir sus propios fines egoístas", ha espetado.

De esa labor ha acusado a Estados Unidos, responsable "innegable" de ello al que ha señalado por estar "empeñado en realizar ejercicios cibernéticos conjuntos". "Además, ha creado un complejo militar-industrial para la guerra cibernética con el fin de expandir y fortalecer progresivamente su fuerza de ataque cibernético", ha denunciado, tachando de "preparativos bélicos" todos los ejercicios impulsados por Washington en este ámbito.

"Los intentos de Estados Unidos por crear un monopolio exclusivo en el ámbito de las tecnologías de la información, afirmando abiertamente que la inteligencia artificial equivale a armas nucleares, están agravando la inestabilidad del ciberespacio a escala global y provocando una nueva crisis de seguridad", ha lamentado.

En este sentido, el portavoz ha considerado "ilógico que Estados Unidos, que posee y opera la mayor fuerza cibernética del mundo al monopolizar los recursos esenciales del ciberespacio, hable de 'ciberamenaza' proveniente de otros países. "Esto no es más que una excusa para justificar su política ilegal de presión sobre Estados soberanos", ha acrecentado.

Pyongyang ha respondido así a la advertencia conjunta lanzada el pasado viernes por Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Nueva Zelanda y Reino Unido, que denunciaban que el régimen norcoreano mantiene una red de especialistas en tecnologías de la información (TI) desplegados tanto dentro como fuera del país para obtener recursos destinados a sus programas ilegales de armas nucleares y misiles balísticos.