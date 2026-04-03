Corea del Sur pacta cooperar con Francia en materia energética ante la inestabilidad en Ormuz

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante su visita a Seul.- Europa Press/Contacto/Jintak Han

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha señalado este viernes que cooperará con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en materia energética, también en el sector nuclear, ante la crisis abierta por la guerra en Irán, incidiendo en la necesidad igualmente de garantizar el tránsito seguro por el estratégico paso de Ormuz.

En el marco del viaje oficial de Macron a Seúl, el dirigente surcoreano trató con su homólogo francés formas de profundizar los lazos económicos y reforzar la coordinación en cuestiones de seguridad.

"El presidente Macron y yo acordamos compartir experiencias y estrategias en materia de políticas para afrontar conjuntamente las crisis económica y energética provocadas por la guerra en Oriente Próximo. También coincidimos en trabajar juntos para reducir la incertidumbre en la economía global", ha subrayado el dirigente surcoreano en rueda de prensa de conjunta.

COOPERACIÓN ENERGÉTICA.

Lee y Macron y han recalcado su compromiso de "reforzar la seguridad energética", por lo que se han abierto a cooperar en áreas como la energía nuclear y la eólica marina, recoge la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

Francia y Corea del Sur han acordado dar un paso en las relaciones al firmar una "asociación estratégica global", un nuevo hito para potenciar las relaciones bilaterales. En este marco, han firmado varios acuerdos de colaboración que incluyen una carta de intenciones sobre cadenas de suministro de minerales críticos. En materia nuclear, sellaron varias acuerdos para que empresas estatales trabajen codo con codo en el sector nuclear y para el desarrollo conjunto de un parque eólico marino en la ciudad de Yeonggwang, al suroeste del país.

Seúl ha expuesto así su intención de que los acuerdos garanticen un "suministro estable de materias primas para las centrales nucleares de Corea del Sur y sienten las bases para una entrada conjunta en el mercado mundial".

RETOMAR LA LIBRE NAVEGACIÓN EN ORMUZ

Igualmente, han señalado la importancia de la coordinación internacional para restablecer el paso por Ormuz, en medio de los esfuerzos de una coalición de 40 países para un plan diplomático y político que desbloquee la situación.

En un comunicado conjunto han señealado su "gran preocupación" por los recientes ataques en Oriente Próximo contra instalaciones civiles, incluyendo complejos petrolíferos y de gas, incidiendo en que París y Seúl "cooperarán estrechamente" con los países de la región para aliviar las tensiones y retomar la libre navegación por Ormuz.