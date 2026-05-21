Costa de Marfil reafirma su apoyo a la soberanía marroquí sobre Sáhara Occidental

Archivo - El ministro de Exteriores de Marruecos, Naser Burtia, en un acto en Bruselas. - Europa Press/Contacto/Eric Lalmand - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Exteriores de Costa de Marfil, Nialé Kaba, ha reafirmado este jueves el apoyo de su país a la soberanía marroquí sobre Sáhara Occidental, en una cita bilateral celebrada en Rabat con su homólogo de Marruecos, Naser Burita.

En el encuentro, coincidiendo con la segunda Conferencia Ministerial sobre el Mantenimiento de la Paz en el Ámbito Francófono en la capital marroquí, la jefa de la diplomacia marfileña ha reiterado el "apoyo constante de Costa de Marfil a la integridad territorial y a la soberanía del Reino (de Marruecos) sobre la totalidad de su territorio, incluida la región del Sáhara", ha informado la agencia MAP.

Kaba, en su primer viaje como ministra a Marruecos, ha reafirmado igualmente el respaldo a Plan de Autonomía propuesto por Marruecos, que ofrece a la antigua colonia española un autogobierno que estará dirigido por una persona designada por Mohamed VI y que para salir adelante requerirá el visto bueno del conjunto de los marroquíes en un referéndum.

Los detalles del plan se pusieron sobre la mesa a mediados de febrero tras la reunión celebrada en esas fechas en la Embajada estadounidense en Madrid.

Por su lado, Burita ha valorado la postura de Costa de Marfil y ha puesto como ejemplo de la "solidez" de la asociación entre ambos países la apertura de un Consulado General en 2020 en la ciudad de El Aaiún, precisamente en territorio saharaui.