Costa y Von der Leyen esperan del prorruso Radev que se sume a la agenda de prosperidad y seguridad para la UE

Archivo - El expresidente de Bulgaria y vencedor de las elecciones legislativas del pasado domingo, Rumen Radev. - Gaetan Claessens/EU Council/dpa - Archivo

BRUSELAS 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes del Consejo Europeo, António Costa, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han emplazado este lunes al prorruso y euroescéptico Rumen Radev, que este domingo ganó las elecciones legislativas en Bulgaria, a trabajar junto al resto de los Veintisiete por la prosperidad y seguridad de la Unión Europea.

Costa, que a primera hora ya habló por teléfono con Radev, ha trasladado al que fue presidente búlgaro hasta hace pocos meses y lidera Bulgaria Progresista, su felicitación por una "contundente victoria", al tiempo que le ha expresado que es un "placer" contar con él de vuelta al Consejo Europeo.

En este contexto, el exprimer ministro portugués ha indicado en un mensaje difundido en redes sociales que en su charla con Radev también le ha dicho que espera "trabajar juntos" de nuevo en el marco del Consejo Europeo en pos de "la agenda compartida de una Europa prosperidad, autonomía y seguridad".

De manera similar, la jefa del Ejecutivo comunitario ha recurrido a las redes sociales para decir que espera con interés "trabajar juntos, por la prosperidad y seguridad de Bulgaria y Europa", sin aclarar si ella también ha hablado ya con Radev.

"Bulgaria es un miembro orgulloso de la familia europea y desempeña un papel importante en el abordaje de nuestros desafíos comunes", ha concluido la conservadora alemana en su comunicado.