El CPJ y RSF denuncian la detención en Kuwait de un periodista kuwaití-estadounidense en el marco de la ofensiva en Irán

Archivo - Bandera de Kuwait en San Petersburgo, Rusia (archivo) - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos organizaciones en defensa de labor de los periodistas han denunciado la detención en Kuwait de un periodista kuwaití-estadounidense en el marco del conflicto desatado en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán y han reclamado su liberación inmediata e incondicional.

Ahmed Shihab-Eldin, un periodista que ha obtenido varios galardones por su labor, no ha publicado nada en redes sociales ni ha sido visto en público desde el 2 de marzo, según ha indicado el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), que ha resaltado que el hombre estaba en el país visitando a su familia.

Así, ha recalcado que Shibab-Eldin habría sido detenido por supuesta publicación de información falsa y daños a la seguridad nacional, después de publicar comentarios en redes sociales sobre vídeos y fotografías relacionadas con la ofensiva contra Irán, incluido un vídeo sobre el derribo de un avión estadounidense cerca de una base en Kuwait.

"Pedimos a Kuwait que libere a Ahmed Shihab Eldin y que retire todos los cargos en su contra", ha dicho la directora del CPJ en Oriente Próximo, Sara Qudah, quien ha reseñado que "el periodismo no es un delito". "El caso de Shihab-Eldin refleja un patrón más amplio de uso de las leyes de seguridad nacional para reprimir el análisis y controlar la narrativa", ha explicado.

Las autoridades kuwaitíes advirtieron el 2 de marzo contra grabar o publicar vídeos o información sobre los ataques de Irán, que respondió a la ofensiva lanzando drones y misiles contra territorio de Israel e intereses estadounidenses en la región. Posteriormente, aprobaron una ley con penas de hasta diez años de cárcel para los que "difundan noticias, publiquen comunicados o propaguen rumores falsos sobre entidades militares".

Por su parte, Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha dicho que la detención de Shihab-Eldin, quien trabajó previamente para Al Jazeera, PBS y The Huffington Post es "profundamente preocupante", antes de agregar que habría sido imputado por difusión de información falsa.

"Desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán en marzo y la represalia iraní contra los países del Golfo, incluido Kuwait, RSF ha estado advirtiendo sobre una represión contra los periodistas en el Golfo", ha subrayado a través de un comunicado publicado en redes sociales.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "las autoridades kuwaitíes deben liberarlo inmediatamente y poner fin a su persecución contra los periodistas", antes de lamentar que el país haya "endurecido las restricciones y aprobado nuevas leyes que exponen a los periodistas a penas de hasta diez años de cárcel por publicar información que pueda 'socavar la seguridad nacional'".

El Ejército de Estados Unidos confirmó el 2 de marzo que tres de sus aviones militares se habían estrellado en Kuwait tras un incidente de aparente "fuego amigo", horas después de que las autoridades nacionales confirmaran el incidente, sin pronunciarse sobre las causas, que están siendo investigadas.