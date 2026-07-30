Cuatro migrantes muertos tras dos naufragios en el canal de la Mancha frente a la costas de Francia

Archivo - Los equipos de rescate ayudan a varios migrantes a llegar a la costa en el canal de la Mancha - Europa Press/Contacto/Ioannis Alexopoulos

LONDRES 30 Jul. (DPA/EP) -

Al menos tres migrantes han muerto este jueves después de que una embarcación encallara frente a la costa de la ciudad portuaria francesa de Dunkerque intentando cruzar el canal de la Mancha y un cuarto ha fallecido en otro incidente cerca de Boulogne-sur-Mer, en el departamento del Paso de Calais.

A primera hora de la mañana, los guardacostas franceses avistaron una embarcación con tres personas a bordo inconscientes. Los equipos de rescate trasladaron a los migrantes a la costa, si bien posteriormente los paramédicos confirmaron su fallecimiento, según ha informado la prefectura del canal de la Mancha y del mar del Norte.

Por otro lado, las autoridades han iniciado una investigación judicial tras la muerte de un hombre de mediana edad en un incidente ocurrido horas antes, cuando una lancha neumática ha volcado frente a una playa cercana a la localidad de Boulogne-sur-Mer.

La prefectura del Paso de Calais ha informado de que entre las seis personas rescatadas y atendidas por los servicios de emergencia se encontraba un niño de un año en el marco del aumento de cruces en las últimas semanas debido al buen tiempo.