Cuatro mujeres acusan de violación y conducta inapropiada a un candidato demócrata a gobernador de California

Archivo - El congresista demócrata Eric Swalwell - Europa Press/Contacto/Raphael Liy - Archivo

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cuatro mujeres han acusado al congresista Eric Swalwell de violación y conducta sexual inapropiada a menos de siete meses de las elecciones a la Gobernación del estado norteamericano, que contaban con el representante demócrata como uno de los grandes contendientes para suceder al actual ocupante del cargo, el también demócrata Gavin Newsom.

Una exempleada del congresista aseguró que la violó en dos ocasiones, la primera en 2019 y la segunda en 2024. Otras tres mujeres también alegaron a la cadena CNN diversos tipos de conducta sexual inapropiada por parte del congresista demócrata, incluidos mensajes explícitos no solicitados o fotografías desnudo.

El congresista ha asegurado en redes sociales que estas acusaciones son "falsas" y lamentó la coincidencia de que ocurren "en vísperas de unas elecciones".

"Durante casi 20 años, he servido al público, como fiscal y como congresista, y siempre he protegido a las mujeres. Me defenderé con los hechos y, cuando sea necesario, emprenderé acciones legales. Mi prioridad en los próximos días es estar con mi esposa e hijos y defender nuestras décadas de servicio frente a estas mentiras", ha añadido.

Mientras tanto, su campaña fue retirada de la principal plataforma de recaudación de fondos del Partido Demócrata y destacados miembros de la formación política, como el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, la han retirado su apoyo e instado a que abandone la contienda.