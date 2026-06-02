Cuba defiende el conglomerado GAESA, señalado por EEUU: "No es una estructura opaca, ni paralela al Estado"

Archivo - El presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel, durante un viaje a Rusia. - Europa Press/Contacto/Sergei Bobylev - Archivo

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cuba ha defendido este martes la naturaleza del conglomerado Grupo de Administración Empresarial (GAESA), que está siendo objeto de críticas de Estados Unidos por sus vínculos con el Ejército cubano, insistiendo en que "no es una estructura opaca, ni paralela al Estado".

En un texto publicado en el periódico 'Granma', órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, las autoridades sostienen la eficacia de este entramado de empresas estatales como respuesta al bloqueo económico de Estados Unidos sobre la isla.

"GAESA no es una estructura opaca, ni paralela al Estado cubano; ha sido, por el contrario, una respuesta articulada de probada eficiencia frente al cerco económico que históricamente ha tratado de asfixiar a la Revolución cubana", ha afirmado.

El Gobierno de la isla caribeña recuerda que este conglomerado se puso en pie "para enfrentar la guerra económica" en el marco del 'periodo especial', como se conoce en Cuba a las medidas iniciadas tras el desmantelamiento de la Unión Soviética a principios de los 90. Así, ha recalcado que GAESA se trata de una respuesta "con una visión creativa, propia, autóctona y genuinamente cubana" a dicha crisis.

"Su objetivo siempre ha sido agrupar empresas con capacidades en la generación de divisas y recursos que el Estado requiere para mantener y desarrollar las conquistas sociales y contribuir al fomento de sectores y ramas de la vida nacional. Son incontables los servicios prestados a la Patria por el Grupo de Administración Empresarial", ha indicado.

De esta forma, reivindica a los trabajadores de GAESA como "guardianes discretos de los recursos del país" que "merecen el reconocimiento" ante las "calumnia de Estado urdida desde Washington". "GAESA no es obra del secretismo, ni de élites y mucho menos la vía de enriquecimiento de unos pocos. Es, por el contrario, uno de los tantos ejemplos que a lo largo de nuestro camino nos ha permitido resistir la agresión permanente del gobierno de Estados Unidos", ha indicado.

La Habana ha respondido así a los ataques lanzados por parte de Estados Unidos, cuyo secretario de Estado, Marco Rubio, ha puesto en la diana a este grupo empresarial, al que acusa de "acaparar las ganancias de sus negocios" para una pequeña élite en medio de sus ataques a las autoridades de la isla por "saquear miles de millones de dólares" a través de empresas como GAESA, recientemente sancionada.

El texto publicado en Granma replica a Washington por "la escalada más intensa, desproporcionada y peligrosa" en "la historia reciente" entre Cuba y Estados Unidos. "El fin deliberado es aislar al país de manera diplomática, comercial, financiera y energética; imposibilitar la sostenibilidad de la nación; condicionar el diálogo y evaluar variantes de agresión militar", ha sostenido.

Las autoridades cubanas inciden así en que las autoridades del país vecino "necesitan construir y consolidar una narrativa de descrédito reputacional contra todas las instituciones que constituyen el sostén de nuestro proyecto social".