Decenas de miles de personas reclaman la independencia del sur de Yemen durante una gran marcha en Adén

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Decenas de miles de personas han marchado este miércoles por las calles de la gran ciudad yemení de Adén, a pesar del enorme peligro por las constantes hostilidades entre los insurgentes hutíes y el Gobierno yemení más su aliado saudí, para reclamar la independencia histórica de las regiones del sur del país en respuesta al llamamiento de las fuerzas independentistas representadas en el Consejo de Transición del Sur (CTS).

El CTS llamó el pasado 4 de octubre a todos sus simpatizantes a conmemorar sin miedo este miércoles el aniversario de la Revolución del 14 de Octubre: la rebelión armada que las fuerzas del sur comenzaron en 1963 contra el entonces Protectorado británico y la Federación de Arabia del Sur.

El líder separatista yemení Aidarus Al Zubaidi realizó este pasado martes una inusual comparecencia televisada en la que insistió en su llamamiento inicial a la movilización para "defender el sur y su proyecto de liberación nacional, así como para continuar la batalla de defensa nacional contra las milicias hutíes, su proyecto expansionista iraní y todos los grupos extremistas que atacan a nuestro pueblo", recoge el portal de noticias yemení South24.

El CTS es una organización separatista que ha terminado auxiliando a regañadientes al Gobierno yemení de Adén, reconocido por la comunidad internacional, con el objetivo de salvaguardar los logros, la seguridad y la soberanía del Sur frente a los hutíes y su gran aliado regional, Irán, que está impulsando un "proyecto expansionista" basado en la "tutela y la ocupación", tal y como condenaron durante su primer anuncio de movilización.

No obstante, los independentistas (respaldados a su vez por Emiratos Árabes Unidos dentro de la guerra por terceros que es el conflicto yemení) tampoco simpatizan con Arabia Saudí, a la que acusa de desestabilizar sus planes para el sur de Yemen. Exige a Riad, en este sentido, la disolución inmediata de unos órganos llamado "consejos de coordinación", financiados por los saudíes, que amenazan "la representación política de la causa del sur".