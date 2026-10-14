Los hutíes reivindican ataques contra el aeropuerto de Riad y dos refinerías de Aramco en Arabia Saudí

Archivo - Simpatizantes de los hutíes en la capital de Yemen, Saná, en una manifestación en solidaridad con el pueblo palestino - Osamah Yahya/dpa - Archivo

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los rebeldes hutíes han reivindicado este miércoles nuevos ataques contra el aeropuerto de Riad y dos refinerías de la estatal Aramco en Arabia Saudí, en lo que han descrito como su respuesta a la "brutal agresión saudí" contra la capital de Yemen, Saná, en el marco de las hostilidades de las últimas semanas, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños.

El portavoz de operaciones militares de los hutíes, Yahya Sari, ha afirmado que los rebeldes han lanzado en las últimas horas una "operación militar de alta calidad" contra el Aeropuerto Internacional Rey Jalid e instalaciones de Aramco en Riad y Dhahran, unos ataques en los que han sido empleados "un gran número de misiles balísticos, misiles de crucero y drones".

"Los ataques han sido precisos, por la gracia de Dios, y han causado destrucción e incendios en los lugares atacados", ha dicho, antes de especificar que los hutíes "continuarán durante los próximos días con las operaciones en las profundidades de Arabia Saudí", fijando el objetivo en "aeropuertos e instalaciones petroleras del enemigo". "Las consecuencias serán graves para el enemigo", ha recalcado.

Así, ha vuelto a advertir "a todas las compañías internacionales, así como a civiles y trabajadores de esos aeropuertos y empresas, que permanezcan lejos de ellas y las evacuen inmediatamente". "Son objetivos legítimos para nuestras Fuerzas Armadas", ha manifestado Sari, quien ha prometido que los rebeldes seguirán apostando por "una ecuación de cerco por cerco y escalada por escalada" hasta que Arabia Saudí ponga fin a sus ataques contra las zonas de Yemen bajo su control.

Los hutíes, que el 3 de septiembre lanzaron una ofensiva a gran escala en el oeste del país, han ejecutado numerosos ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí, incluidos varios aeropuertos, en respuesta al apoyo de la coalición internacional encabezada por Riad a las operaciones militares de las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente.

Las tropas de las autoridades yemeníes reconocidas por la comunidad internacional anunciaron el pasado 4 de octubre una ofensiva a gran escala para recuperar los territorios recientemente capturados por los hutíes y avanzar incluso hacia la capital, Saná, en manos de los rebeldes desde 2014, unas operaciones que cuentan con el respaldo de la coalición internacional liderada por Riad.

Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha alertado este mismo miércoles que el sistema sanitario yemení hace frente a una creciente presión a causa de la intensificación de los combates y ha apuntado que los hospitales tienen problemas para atender a los cada vez más pacientes con heridas de guerra.

El organismo ha puntualizado que todos los frentes han registrado un aumento "sin precedentes" en los casos de heridos por armas, si bien ha detallado que las provincias de Marib, Taiz y la costa del mar Rojo soportan algunas de las mayores cargas de víctimas, con hospitales y centros de salud "desbordados", en ocasiones con más de 700 nuevos ingresos en una semana.

"Nos preocupa que al sistema le quede poca capacidad para absorber un aumento importante en el número de víctimas. Nuestro apoyo urgente tiene como objetivo ayudar a los hospitales del frente a seguir prestando atención vital a todos los heridos por armas de manera imparcial", ha subrayado la jefa de la delegación del CICR en Yemen, Christine Cipolla.

Así, el coordinador de Salud del CICR, Feras Abusamra, ha puntualizado que "el personal de atención de traumatismos se encuentra bajo una presión enorme". "Solo una pequeña proporción de los centros de salud operativos en Yemen tiene capacidad para ofrecer una atención integral a los traumatismos, mientras que los hospitales del frente reciben un gran número de heridos contando con suministros limitados de material quirúrgico, anestesia, oxígeno y medicamentos", ha agregado.

"Los trabajadores sanitarios deben atender estas emergencias sin dejar de prestar servicios esenciales a madres, niños y pacientes con enfermedades crónicas", ha explicado, en medio de unas hostilidades enmarcadas en más de una década de conflicto, dificultades económicas, desplazamientos y brotes de enfermedades que han dejado a los servicios de salud de Yemen con una capacidad limitada para absorber un nuevo aumento de las necesidades.