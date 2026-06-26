Delcy Rodríguez visita La Guaira para supervisar las labores de búsqueda y rescate tras los terremotos

1099622.1.260.149.20260626094459 La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez. - Prensa Presidencial de Venezuela

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha visitado la ciudad de Macuto, en el extremo norte del país y en el estado de La Guaira, el más afectado por los terremotos registrados la madrugada del jueves y que han dejado de momento al menos 235 muertos y más de 4.000 heridos, para supervisar sobre el terreno las labores de búsqueda y rescate de posibles supervivientes.

Rodríguez, que ha agradecido el trabajo realizado por los equipos de emergencias, que trabajan contrarreloj ante la gran cantidad de escombros acumulada en las calles, ha constatado el estado de las infraestructuras en una zona donde cientos de edificios se han derrumbado por los seísmos tras haber visitado también Caracas, la capital.

Asimismo, ha entablado conversaciones con los residentes para coordinar la asistencia inmediata. "Estamos en Macuto acompañando a nuestro pueblo en la búsqueda y rescate de las personas que quedaron atrapadas por las estructuras y edificios que colapsaron debido al doble terremoto que sufrimos el día de ayer", ha afirmado.

"Estamos al lado de las familias, extendemos toda nuestra solidaridad y nuestra meta es recuperar con vida a la mayor cantidad de personas posible", ha expresado, según informaciones del diario 'El Universal'.

Además, ha anunciado la llegada inmediata de ayuda humanitaria internacional "con el objetivo de reforzar los esfuerzos de los equipos de seguridad del país". "Hemos solicitado ayuda internacional y en las próximas horas comenzará a llegar el apoyo del resto de los países hermanos. Nuestros mejores deseos, todas nuestras esperanzas y oraciones están puestas en la vida de los venezolanos y venezolanas", ha puntualizado.