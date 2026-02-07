El Departamento de Defensa de EEUU suspende toda colaboración educativa con la universidad de Harvard

Archivo - Universidad de Harvard. - Europa Press/Contacto/Kenneth Martin - Archivo

MADRID 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha anunciado la suspensión de todos los programas educativos y becas que el Pentágono mantiene con la universidad de Harvard, institución académica en el punto de mira de la Administración Trump tras la irrupción de protestas propalestinas en sus instalaciones durante el año pasado.

"Así que, a partir de ahora y a partir del año escolar 2026-2027, suspenderé toda la educación militar profesional de posgrado, becas y programas de certificación entre la Universidad de Harvard y el Departamento de Guerra para militares en servicio activo", ha sentenciado Hegseth.

La medida no afecta a aquellos soldados que se encuentren durante este curso académico realizando este tipo de programas. "Cualquier militar actualmente inscrito podrá finalizar sus estudios", ha matizado el jefe del Pentágono.

Hegseth ha cargado contra todas las universidad estadounidenses de "alto rango" por no "estar a la altura de sus principios fundacionales" y por no ser "bastiones" de la libertad de expresión, la investigación abierta y el compromiso con los valores de Estados Unidos.

En concreto, ha considerado a Harvard como uno de los "focos candentes del activismo de odio a Estados Unidos". "Presentan a nuestras fuerzas armadas bajo una luz negativa y reprimen a cualquiera que cuestione sus inclinaciones políticas izquierdistas, todo ello mientras cobran matrículas exorbitantes", ha añadido.

Igualmente, el secretario de Defensa ha vinculado los programas de investigación del centro académico con el Partido Comunista Chino, ha asegurado que en sus campus "se celebraba a Hamás" y ha culpado a Harvard de promover el antisemitismo.

Este nuevo ataque se enmarca dentro de una gran campaña dirigida personalmente por Trump contra la institución académica al acusarla de no poner freno a las protestas estudiantiles en contra de la guerra en la Franja de Gaza. El inquilino de la Casa Blanca ha congelado la financiación de fondos federales destinados a la universidad y ha tratado de imponer restricciones a las matrículas para alumnos extranjeros.

Este mismo lunes, Trump reclamó 1.000 millones de dólares (unos 850 millones de euros) a Harvard en daños y perjuicios alegando que ha estado alimentando con "tonterías" al 'New York Times', después de que este diario haya publicado que su Administración había decidido no solicitar una indemnización al prestigioso centro académico.

"Formamos guerreros, no progresistas", ha concluido su discurso Pete Hegseth.