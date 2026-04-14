Desaparecidas 250 personas tras el naugrafio de un barco con bangladesíes y rohingyas a bordo en aguas de Birmania

Archivo - Barcos transportan pasajeros a través del río Yangón en Birmania - Europa Press/Contacto/Myo Kyaw Soe - Archivo

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Unas 250 personas, incluido un grupo de la minoría rohingya, han sido dadas por desaparecidas después de que la embarcación en la que viajaban tras zarpar de Bangladesh, volcara en aguas al sur de Birmania.

Así lo han confirmado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en un comunicado conjunto en el que han lamentado "profundamente" el naufragio de un barco con ciudadanos banladesíes y refugiados rohingyas, incluidos "niños", a bordo.

El barco, que había zarpado de Teknaf, en el sur de Bangladesh, con destino a Malasia, se hundió en el mar de Andamán "debido a los fuertes vientos, el oleaje intenso y a la sobrecarga", según han indicado.

"Este trágico incidente refleja las graves consecuencias del desplazamiento prolongado y la ausencia de soluciones duraderas para los rohingya. La violencia persistente en el estado de Rajine (Birmania) ha disminuido las esperanzas de un retorno seguro en un futuro próximo, mientras que la reducción de la asistencia humanitaria, las precarias condiciones de vida en los campos de refugiados y el acceso limitado a la educación y a medios de subsistencia están empujando a los refugiados a emprender estos peligrosos viajes por mar en busca de seguridad y oportunidades", han denunciado.

Ambos organismos han hecho por ello un llamamiento "urgente" a la comunidad internacional para que intensifique su solidaridad y mantenga la financiación humanitaria a los refugiados rohingyas y a las comunidades de acogida en Bangladesh.

Al mismo tiempo, han subrayado la necesidad de abordar "las causas profundas del desplazamiento en Birmania y crear las condiciones que permitan a los refugiados rohingyas regresar a sus hogares de forma voluntaria, segura y digna".

"Sin una acción colectiva, se perderán más vidas en el mar y en viajes desesperados por rutas mortales", han señalado.