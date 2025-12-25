Desaparecido y rescatados más de 50 migrantes en dos embarcaciones frente a las costas de Grecia

Archivo - Una patrullera de la Guardia Costera de Grecia - GUARDIA COSTERA DE GRECIA - Archivo

MADRID 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Costera de Grecia ha rescatado este jueves a más de 50 migrantes en dos embarcaciones en el mar Egeo, mientras que mantiene activa una operación de búsqueda para intentar localizar a un niño que ha sido dado por desaparecido cerca de la isla de Farmakonisi.

Según las informaciones recogidas por el diario griego 'Ta Nea', en la zona han sido rescatadas trece personas, mientras que otras 39 han sido rescatadas cerca de la isla de Creta, sin que haya detalles sobre sus identidades o dónde iniciaron la travesía.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) recoge en su página web que en 2025 han muerto más de 1.740 personas en las rutas migratorias del Mediterráneo --incluida la oriental, que conecta con Grecia--, entre ellas al menos 40 en lo que va de diciembre.