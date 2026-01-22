El destacado opositor ugandés Besigye "corre peligro" por la falta de atención médica en prisión, denuncia su esposa

Archivo - La directora ejecutiva de ONUSida y secretaria general adjunta de las Naciones Unidas, Winnie Byanyima - UPF - Archivo

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El destacado opositor ugandés Kizza Besigye, encarcelado desde noviembre de 2024, se encuentra "extremadamente débil", ha alertado este miércoles su familia, que teme por su vida ante su "grave" enfermedad y la falta de atención médica "adecuada" y que ha pedido su liberación "inmediata".

"Su vida corre peligro (...) Está extremadamente débil. Sus síntomas no han mejorado. (...) Le cuesta caminar y sufre un dolor intenso en las piernas. Sigue sin poder ingerir alimentos sólidos y, en las últimas ocho horas, solo ha consumido sopa, un huevo y una rebanada de pan", ha lamentado su esposa, Winnie Byanyima, quien es además directora ejecutiva de ONUSida y secretaria general adjunta de Naciones Unidas.

Byanyima, que ha hecho estas declaraciones tras visitarlo en la prisión de Luzira, a las afueras de la capital ugandesa, Kampala, ha denunciado que pese al estado de su esposo, "las autoridades penitenciarias se niegan a trasladarlo a un hospital totalmente equipado donde su médico personal pueda supervisarlo y tratarlo adecuadamente".

"En su lugar, propusieron su ingreso en el Hospital Penitenciario de Murchison Bay, un centro conocido por la negligencia y las muertes evitables, y donde el Ejército tendría pleno control sobre su tratamiento", ha agregado, defendiendo que el opositor se haya "negado rotundamente" a ser tratado en estas instalaciones.

El líder del Frente Popular de Liberación "no pondrá su vida en manos del presidente (Yoweri) Museveni y su Ejército personal", ha esgrimido, antes de admitir que "(le) preocupa profundamente que un hombre que enfermó hace cinco días, y cuyo estado está empeorando, siga recluido en una celda diminuta y extremadamente calurosa, sin acceso a atención médica adecuada". "Esto es cruel, peligroso e ilegal", ha zanjado Byanyima.

La esposa del opositor, que en la víspera adelantó su denuncia sobre el estado de salud de Besigye, ha aprovechado para manifestar su "indignación" ante lo que ha tildado de "flagrantes mentiras", después de que el portavoz del Servicio Penitenciario ugandés, Frank Baine, negara que el político de 69 años estuviera enfermo.

"Hoy, el mismo Servicio Penitenciario informó al tribunal que Besigye no pudo comparecer por estar enfermo, lo que obligó a posponer la audiencia hasta el 24 de febrero. Esta contradicción revela un intento deliberado de engañar al público y ocultar la verdad sobre el deterioro de su salud", ha denunciado antes exigir la liberación "inmediata y su regreso a casa" para poder recibir atención médica. Asimismo, ha instado a las autoridades judiciales que "retiren los cargos falsos en contra de" su esposo.

Besigye fue detenido en noviembre de 2024 en Kenia y trasladado a Uganda. Contra él pesan varios cargos, incluido el de traición, que acarrearía la pena de muerte en caso de que fuera declarado culpable. El opositor, otrora aliado de Museveni, ya fue imputado por traición en 2005, una acusación que finalmente le fue retirada. Además, fue arrestado en varias ocasiones en 2022 por su papel en las protestas contra el aumento de los precios de los productos básicos.

La oposición acusa al presidente de usar a las fuerzas de seguridad y al aparato judicial para reprimir a los críticos, al tiempo que afirma que la detención y encarcelamiento de líderes opositores es parte de un patrón para consolidar su posición en el cargo, en el que lleva desde 1986.

Museveni, de 81 años, se presentó a los comicios del pasado 15 de enero como candidato del partido gubernamental, el Movimiento Nacional de Resistencia (NRM), que aspira a mantener su amplia mayoría en el Parlamento, donde en la actualidad ostenta 336 de los 529 escaños, por los 57 de la Plataforma de Unidad Nacional (NUP) de Bobi Wine.

La campaña ha estado marcada por las denuncias de abusos y violaciones de los Derechos Humanos por parte de las fuerzas de seguridad, lo que llevó a Naciones Unidas a alertar de que la votación tendría lugar marcada por un contexto de "represión generalizada e intimidación", por lo que pidió a Kampala que garantizara que el proceso fuera "libre y seguro".