Detenidas 24 personas durante un evento del líder ultraderechista Richard Spencer en la Universidad de Michigan

Al menos 24 personas han sido detenidas este lunes en el marco de una serie de disturbios registrados en el campus de la Universidad Estatal de Michigan durante un discurso del líder ultraderechista estadounidense Richard Spencer.

Las fuerzas de seguridad han indicado que los seguidores de Spencer, que se encontraban en las inmediaciones del centro educativo, se han enfrentado a cientos de manifestantes que han acudido a la zona para protestar contra la visita de éste a la facultad.

"Nada de lo que defiende Richard Spencer está bien. No se merece seguir hablando. Queremos que sepa que hay más gente ahí fuera que odia todo aquello por lo que él lucha", ha aseverado Michel Treeman, un joven de 21 años que ha acusado a Spencer de tener una ideología antisemita y una postura antiinmigración.

David Sherman, de 25 años, ha aseverado que "se trata de escoria". "Los hemos echado. Se trata de poner en práctica nuestra libertad de expresión".

Spencer tenía previsto hablar en agosto de 2017 durante un mitin en Charlottesville, Virginia, el cual acabó de forma violenta y se saldó con la muerte de una mujer, según ha recogido la cadena de televisión CBS News.

Un estudiante de la universidad ha indicado que su intención no es "acabar con el evento" sino "hacer entender a los asistentes que hay gente que está dispuesta a luchar por un país que apoye la igualdad, la diversidad y la democracia".

La ONG Southern Poverty Law Center (SPLC), que supervisa y analiza los grupos de odio existentes en el país, define a Spencer como "un separatista blanco radical cuyo objetivo es establecer un estado de etnia blanca en Norteamérica".

Photographer tries to get through police line pic.twitter.com/IqmSZbs6tC