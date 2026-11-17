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MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Filipinas han informado este martes de que más de 200 personas se encuentran bajo custodia policial por las protestas contra la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, y la iniciativa Pax Silica, impulsada por Estados Unidos, en el marco de una serie de manifestaciones que han tenido lugar en Muntinlupa, al sur de Manila, la capital.

Todos ellos han sido traslados a la Comisaría de Bagong Diwa, en Taguig. Aunque los organizadores de las protestas han estimado que cerca de 300 personas han sido detenidas, la Policía ha reducido el número a unas 200.

Organizaciones de trabajadores filipinos han indicado que los manifestantes detenidos llevaban bajo custodia más de 30 horas sin que se hayan presentado cargos formales en su contra, según informaciones recogidas por el diario 'The Philippine Star'. Además, han denunciado que las autoridades han solicitado que algunos de ellos firmaran documentos renunciando a sus derechos.

Así, han alertado de una vulneración del Código Penal, que establece plazos máximos para poner a disposición de las autoridades judiciales competentes a las personas detenidas sin orden judicial.

Sin embargo, la oficina de la Policía de la Región de la Capital Nacional (NCRPO, por sus siglas en inglés) ha negado las acusaciones de haber privado a las personas bajo custodia de asistencia jurídica, alimentos y otras necesidades básicas.

La cumbre ha suscitado protestas contra diversas iniciativas, entre ellas la Pax Silica, cuyo objetivo es garantizar las cadenas de suministro de semiconductores e inteligencia artificial, si bien las autoridades filipinas no se han pronunciado de momento sobre este asunto.

La ministra de Exteriores filipina, Theresa Lazaro, ha rechazado hacer comentarios sobre las detenciones, pero ha afirmado que los debates se han centrado en asuntos de carácter general y no tanto en cuestiones internas.