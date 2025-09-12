Detenidas más de 20 personas en operaciones de Israel en Cisjordania tras el ataque contra un autobús en Jerusalén

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha cifrado este viernes en más de 20 los detenidos en las operaciones lanzadas en varios puntos de Cisjordania a raíz del ataque perpetrado el lunes contra un autobús cerca de Jerusalén, que se saldó con seis muertos, entre ellos un español, y cuya autoría fue reivindicada por el brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Así, ha indicado en un comunicado que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron la operación 'Proteger Jerusalén' tras el ataque con el objetivo de "actuar contra infraestructura terrorista" en las localidades de Qatana y Qubeiba, en las que residían los dos miembros de las Brigadas Ezeldín al Qasam responsables del atentado.

El Ejército ha manifestado que durante la misma han sido detenidos "más de 20 sospechosos de actividades terroristas" y han confiscado 38 armas de aire compromiso, cartuchos, banderas del grupo yihadista Estado Islámico y "otro equipamiento militar", al tiempo que demolieron infraestructuras erigidas "en violación de la ley".

El ataque citado fue llevado a cabo por dos palestinos que abordaron un autobús en el cruce de Ramot, tras lo que abrieron fuego contra los pasajeros antes de ser "neutralizados" por un miembro de las fuerzas de seguridad y un civil armado "presente en la zona", confirmó la Policía israelí.

Por su parte, las Brigadas Ezeldín al Qasam afirmaron que se había tratado de "una operación cualitativa" que "pilló por sorpresa" a las fuerzas de seguridad israelíes. "Es un claro mensaje de que sus intentos de secar las fuentes de la resistencia solo causarán el derramamiento de la sangre de sus soldados nazis y sus criminales colonos, allá donde menos lo esperen", zanjaron.