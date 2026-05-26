Detenidas otras 17 personas acusadas de formar parte de una red criminal que malversaba fondos de la UE

Archivo - Imagen de archivo de la Policía de Grecia en un dispositivo en Atenas. - Europa Press/Contacto/Krisztian Elek - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Grecia han detenido este martes a otras 17 personas en varias zonas del país en el marco de la que es ya la segunda operación anticorrupción de este tipo llevada a cabo por segundo día consecutivo contra una supuesta red criminal que malversaba fondos de subsidios agrícolas millonarios facilitados por la Unión Europea.

La operación, encabezada por la Unidad de Crimen Organizado de Salónica, se ha centrado en desarticular este tipo de redes, que utilizaban la antigua Agencia de Pagos y Control para la Orientación y Garantía de la Ayuda Comunitaria (OPEKEPE, por sus siglas en griego) para falsificar la titularidad de tierras y ganado para hacerse con grandes sumas de dinero.

Esta nueva redada se ha centrado principalmente en dos Centros de Recepción de Declaraciones (KYD) de Salónica y Serres, los cuales, según las autoridades, eran utilizados por este grupo para hacerse con más de 4,5 millones de euros en menos de cinco años. La Policía, que ha realizado las detenciones en estas dos ciudades, además de en Atenas y Kilkís, ha explicado que alrededor de 90 personas están siendo investigadas.

El lunes, una veintena de personas fueron arrestadas en una operación similar en la isla de Creta, donde según los investigadores se encuentra el centro de este entramado, que provocó el pasado mes de abril la dimisión de dos ministros del Gobierno: el de Agricultura, Kostas Tsiaras, y el de Protección Civil y Crisis Climática, Yannis Vardinoyannis.

El caso también le costó el puesto al viceministro de Sanidad, Dimitris Vartzopulos, si bien los hechos por los que estaban siendo investigados tuvieron lugar años antes cuando los tres eran diputados.

Los investigadores apuntan a que las operaciones comenzaron en el año 2019 e incluyen la firma de acuerdos falsos y la presentación de declaraciones también falsificadas con la ayuda de los propietarios y productores. Estos documentos se utilizaban después para solicitad subsidios a la UE a través de la OPEKEPE y se enmarcan en un caso aún mayor de fraudes en subsidios en el seno del sector agrario de Grecia.

La Fiscalía Europea lleva años detrás de este complejo entramado de malversación de fondos procedentes de la Política Agrícola Común (CAP) entre los años 2018 y 2022, lo que incluye la declaración falsa de ganado. El escándalo llevó a la reestructuración completa de la OPEKEPE --que había sido creada en los años 90 y desapareció en 2025--.