Archivo - Un cayuco con 73 personas, antes de llegar al muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025, en la isla de El Hierro, Islas Canarias (España) - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Senegal han anunciado la detención de siete presuntas personas implicadas en redes de tráfico de migrantes hacia las Islas Canarias, en medio del aumento de las travesías en embarcaciones en la ruta del Atlántico, con varios miles de rescatados en las últimas semanas frente a las costas del país africano.

La Gendarmería senegalesa ha indicado que dos personas han sido detenidas en Hann por "presunta implicación en la organización de un intento de viaje irregular hacia España", antes de agregar que durante la operación ha sido incautada la embarcación en la que iba a realizarse la travesía.

Asimismo, la Policía de Senegal ha confirmado la detención de un hombre sospechoso de "tráfico ilegal de migrantes a España" a cambio de recibir "sumas de dinero que oscilaban entre 400.000 y 600.000 francos CFA (entre 610 y 915 euros), a cambio de la promesa de que el viaje a España se realizaría por mar a bordo de una piragua".

La Policía ha recalcado que el hombre, que hizo pasar la noche a los migrantes "en edificios en construcción" en Kayar y Saint Louis, posteriormente "desapareció" alegando que "la salida se había cancelado debido a la presencia de la Armada senegalesa en la zona".

"Durante el interrogatorio, el sospechoso confesó los delitos, alegando haber actuado en complicidad con un cómplice que supuestamente huyó con los fondos recaudados, estimados en casi cinco millones de francos CFA (alrededor de 7.620 euros) y teléfonos móviles", ha explicado en un comunicado publicado a través de redes sociales.

Por otra parte, la Gendarmería ha especificado que 42 migrantes y cuatro personas sospechosas de "participar en la organización" de un intento de viaje por mar hacia España fueron detenidos el 21 de noviembre en Yenne, sin que por ahora hayan trascendido más detalles sobre el caso ni las nacionalidades de los sospechosos, dado que Senegal es también un país de tránsito en esta ruta.

Las autoridades senegalesas han indicado que más de 2.400 migrantes han sido rescatados durante la última semana frente a sus costas, mientras que cuatro murieron y varias decenas fueron dadas por desaparecidas tras el hundimiento de una embarcación en Yenne, al sur de la capital, Dakar.

La situación ha llevado al presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, a reclamar al Ministerio del Interior que presente un informe "detallado" sobre las problemáticas sociales que están impulsando el aumento de los flujos migratorios hacia Europa, con el país africano como uno de los principales puntos de salida en África occidental.

La Organización Mundial para las Migraciones (OIM) recoge en su página web que alrededor de 7.000 personas han muerto o han sido dadas por desaparecidas desde 2014 en esta ruta, solo por detrás de los datos registrados en el desierto del Sáhara, donde se han documentado cerca de 7.200 muertos y desaparecidos.

El organismo apuntó recientemente a un descenso de las llegadas de migrantes desde África occidental a Europa, con las Islas Canarias como principal punto de entrada, si bien afirmó que el aumento de los controles en Marruecos, Mauritania y Senegal ha provocado que haya una dispersión de las salidas aún más al sur, lo que aumenta la peligrosidad de estas travesías.