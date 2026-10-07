Detenido un hombre que pretendía atentar contra el centro comercial más grande de EEUU, situado en Minneápolis

Archivo - Mall of America, centro comercial en la ciudad de Minneápolis - Anthony Souffle / Zuma Press / Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director de la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI), Kash Patel, ha anunciado este miércoles la detención de un hombre que pretendía perpetrar un ataque terrorista contra el centro comercial más grande del país, situado en la ciudad de Minneápolis, en nombre de Estado Islámico.

"Se ha frustrado otro atentado con múltiples víctimas inspirado por Estado Islámico", ha celebrado en sus redes sociales, donde ha precisado que el "terrorista presuntamente quería masacrar a entre 30 y 60 estadounidenses inocentes en el Mall of America".

Según Patel, que no ha precisado la identidad del detenido, el hombre "consiguió un rifle tipo AK y 200 cartuchos, se topó con el FBI", recalcando que el cuerpo lo arrestó "antes de que pudiera hacer daño a un solo estadounidense".

"El FBI está localizando a los terroristas antes de que puedan atacar a los estadounidenses, y seguiremos utilizando todos los recursos de que disponemos para desmantelar sus redes en todo el país. Este FBI no espera a que los terroristas ataquen. Los localizamos, desarticulamos sus planes y los esposamos", ha zanjado antes de felicitar el trabajo del FBI en Minneápolis.