Detenido un líder de Estado Islámico tras el ataque mortal de este lunes en la provincia iraquí de Kirkuk

Archivo - Bandera de Irak - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irak han anunciado este martes la detención de un líder de Estado Islámico en un operativo de las fuerzas de seguridad en la provincia de Kirkuk, en el norte del país, que en la víspera fue escenario de un ataque dejando un agente muerto y cuatro heridos.

El portavoz de la dirección de Seguridad de la Gobernación de Kirkuk, Maruán Ibrahim al Ani, ha confirmado a la agencia de noticias estatal INA que las fuerzas de seguridad están trabajando para terminar con "los restos del terrorismo" y reforzar la estabilidad de la provincia, incluida una operación que se ha saldado con la captura de "uno de los líderes" de la célula del grupo yihadista en Kirkuk.

Asimismo, ha desmentido la imposición de un toque de queda en el distrito de Al Hauiya, asegurando que "la zona no ha registrado ningún incidente de seguridad previo, salvo la incursión perpetrada ayer (este lunes) por los remanentes de Estado Islámico, que tuvo como objetivo uno de los puestos de control y provocó el martirio de uno de los valientes miembros de nuestras fuerzas de seguridad".

Sin embargo, fuentes de seguridad han confirmado a la agencia de noticias iraquí Shafaq que la Policía Federal está rodeando a estas horas a un grupo de integrantes de la organización terrorista en el citado distrito.

De acuerdo a las informaciones de la agencia de noticias kurda Roj, esta redada tiene lugar después de que un puesto de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) --milicias mayoritariamente proiraníes-- ha sido objeto de un ataque por parte de Estado Islámico al suroeste de la gobernación.

Mientras, el grupo yihadista habría reivindicado el ataque perpetrado este lunes contra el Tercer Regimiento de la Novena Brigada de la Policía Federal --una fuerza militarizada bajo el Ministerio del Interior-- en Kirkuk, según recogen medios regionales.

Estados Unidos culminó la semana pasada la retirada de sus tropas de territorio de Irak, país que invadió en 2003 para promover el derrocamiento de Sadam Husein. En 2011, el presidente Barack Obama ordenó el repliegue, pero tres años más tarde las tropas estadounidenses regresaron a Irak en el contexto de la coalición internacional para combatir a Estado Islámico, una misión liderada por Washington que contó con la participación de socios europeos como Reino Unido, Francia, España, Italia y Alemania.