Detenido en Reino Unido un militar de EEUU sospechoso de espiar para Rusia

Archivo - Policía de Londres (imagen de archivo)- Seiya Tanase / Zuma Press / Europa Press / EUROPA

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La Policía británica ha anunciado la detención este martes de un militar estadounidense en el suroeste de Reino Unido bajo la sospecha de que estaba espiando para Rusia.

La operación ha sido encabezada por investigadores antiterroristas británicos en colaboración con el Ejército de Estados Unidos y la Agencia Federal de Investigación (FBI) y se ha saldado con la detención de este militar, un hombre de 41 años todavía no identificado por nombre, cerca de Gloucester.

"Como parte de la investigación, los agentes están realizando registros en dos lugares de Gloucestershire. El país al que se refieren las acusaciones es Rusia", añade la Policía en su comunicado.

El director del FBI, Kash Patel, ha celebrado la detención. "El FBI no tolera a nadie que rompa su juramento a Estados Unidos y cuyas acciones pongan en peligro nuestra seguridad nacional y la de nuestros socios", ha aseverado.

La subcomisaria adjunta y coordinadora antiterrorista británica Vicki Evans, celebra una "importante detención" así como la consiguiente investigación, "fruto de la estrecha colaboración entre las autoridades de Reino Unido y Estados Unidos".

El hombre ha sido detenido en virtud de la Ley de Seguridad Nacional de 2023 y permanece bajo custodia en una comisaría de Londres. La investigación está a cargo de agentes de la unidad antiterrorista y las pesquisas continúan.