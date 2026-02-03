Detenido en Rusia un "extranjero" acusado de planear un atentado "siguiendo órdenes de la Inteligencia de Ucrania"

Archivo - Detalle de un coche de la Policía rusa - MINISTERIO DEL INTERIOR RUSO - Archivo

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este martes la detención de un "extranjero" que supuestamente planeaba un atentado con bomba en la región de Moscú "siguiendo órdenes de los servicios de Inteligencia de Ucrania", sin que por ahora haya trascendido la nacionalidad del arrestado.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha señalado en un comunicado que esta persona, nacida en 1996, "estaba implicada en los preparativos de un acto terrorista y de sabotaje por orden de una organización terrorista ucraniana prohibida en Rusia y que actúe en interés de los servicios especiales de Ucrania".

Así, ha subrayado que "se ha determinado que el acusado fue reclutado por un miembro de esta organización terrorista a través de Telegram y que, siguiendo sus instrucciones, llegó a Rusia para cometer un sabotaje usando un artefacto explosivo de fabricación artesanal en una infraestructura energética de la región de Moscú".

El FSB ha asegurado que el detenido planeaba viajar posteriormente a Ucrania para "participar en operaciones de combate contra las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa" y ha agregado que los agentes incautaron durante la detención un artefacto con cinco kilogramos de explosivo y un teléfono en el que figuran las conversaciones con su "supervisor".

Por ello, ha reseñado que ha sido imputado por posesión de artefactos explosivos y preparar un sabotaje a través de una conspiración, al tiempo que ha advertido a la población de que "las agencias de Inteligencia de Ucrania siguen buscando en Internet, redes sociales y plataformas de mensajería a potenciales responsables de ataques terroristas y de sabotaje contra el país".

"Aquellos que ayuden al enemigo serán identificados, procesados y recibirán el castigo que merecen", ha remachado el FSB, en medio del aumento de estas detenciones al hilo de la invasión rusa de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.